Antonino Spinalbese fuori di sé, demolisce Belen: la ripicca dopo il ritorno con Stefano

Antonino Spinalbese demolisce Belen

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez non stanno più insieme da tanto tempo. La showgirl argentina, dopo la fine della sua relazione turbolenta con l’ex hair stylist, ha cambiato vita, è ritornata sui suoi passi e soprattutto tra le braccia del suo ex marito Stefano De Martino.

Stefano e Belen sono oggi ufficialmente una coppia, stanno ricostruendo la loro famiglia e soprattutto stanno rivivendo l’amore che in realtà, come tutti hanno sempre pensato, non era mai davvero finito.

Antonino Spinalbese però, su questo ritorno di fiamma della sua ex compagna con il suo ex marito ha qualcosa da obiettare. Sapete che cosa ha detto? Belen demolita così. Arriva la ripicca nei confronti della mamma di Luna Marì.

L’ex hair stylist, oggi fotografo di moda e influencer, nonché prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 7, anche se per quest’ultima notizia non abbiamo ancora l’ufficialità, ha rilasciato un’intervista nella quale tira fuori diversi scheletri nell’armadio.

Antonino Spinalbese si è concesso una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini. Da qualche settimana si mormora che proprio lui, potrebbe essere tra i candidati a prendere parte alla edizione numero 7 del GF Vip che inizierà il prossimo settembre.

In questa lunga chiacchierata con i giornalisti di Chi, l’influencer si è raccontato a cuore aperto parlando finalmente anche delle ragioni che lo hanno portato a dirsi addio con una delle showgirl più amate del piccolo schermo, per l’appunto Belen.

Spinalbese ha dichiarato che dopo la nascita di Luna Marì avvenuta a luglio 2021, lui e Belen hanno iniziato a vedere la vita sotto punti di vista diversi e le differenze e le incompatibilità caratteriali che all’inizio sono state mascherate dall’amore, sono venute fuori in maniera prepotente.

Ciascuno di loro ha deciso dunque di seguire le proprie sensazioni senza fare affidamento sull’altro. Oggi come sono i rapporti tra di loro? Antonino spiega che non ha più alcun tipo di contatto con la sua ex compagna ma che interagisce con lei solo ed esclusivamente per via della bambina.

Il fotografo commenta il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano e dichiara che spera per la sua ex che questa volta sia per sempre, che non ci siano altri cambiamenti alludendo al fatto che, cambiare sempre uomo non è un bene per la famiglia e soprattutto per i bambini:

“Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare“.

Insomma la frecciatina al vetriolo è stata lanciata: come replicherà la Rodriguez?