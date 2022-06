Divorzio lampo in casa reale inglese, si intasca tutta l’eredità di Diana: vergognoso

Casa reale inglese, arriva il divorzio lampo: si intasca tutta l’eredità di Diana. Che situazione vergognosa! I sudditi sono furiosi. Ecco che cosa sta succedendo nella famosa Royal Family.

Non arrivano buone notizie dalla Royal Family inglese, una situazione infamante rischia di gettare vergogna sulla nobile dinastia dei Windsor: si intasca tutta l’eredità di Diana. Che scandalo,

Scandalo nella casa reale inglese

La casa reale inglese nuovamente protagonista di scandali e pettegolezzi. Non si smette di parlare mai dei componenti del clan elisabettiano che da sempre continuano ad attirare l’attenzione dei mass media internazionali e a tenere alta la curiosità dei seguitori. I Windsor sono senza dubbio alcuno, una delle più chiacchierate tra le famiglie reali d’Europa.

Tra gossip e intrighi di corte, con i componenti della Royal Family sicuramente non c’è mai da annoiarsi. A proposito di casa reale inglese, sapete che cosa è successo? Circola un’indiscrezione che sconvolge tutti: pronto ad essere firmato un divorzio lampo, questa volta c’entra l’eredità di Lady Diana.

Divorzio lampo all’orizzonte: la Royal Family nell’occhio del ciclone

Si torna a parlare prepotentemente di due componenti principali della Royal Family e in particolare di un divorzio lampo che starebbe per arrivare. Ad essere al centro di un tornado mediatico sono ancora una volta Harry e Meghan.

I duchi del Sussex che vivono da ormai diverso tempo in California, non starebbero attraversando, da un punto di vista coniugale, un periodo particolarmente sereno. Sebbene solo qualche settimana fa sono volati nel Regno Unito per prendere parte, seppur per pochi giorni al Giubileo di Platino organizzato in onore dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta, in realtà tra di loro già da tempo ci sarebbe una forte crisi coniugale in corso.

Come fa sapere il settimanale tedesco Freizeit Woche, i dissapori tra i due coniugi dipenderebbero dall’eredità di Lady Diana. Dopo la morte dell’iconica principessa del Galles, deceduta in un incidente stradale nel lontano 1997, Harry e William hanno ottenuto una cospicua eredità materna.

Ciascun figlio ha ricevuto 13 milioni di dollari, soldi questi che hanno potuto riscuotere solo al compimento del trentesimo anno di età. Oltra al denaro, anche gioielli e monili appartenenti alla moglie del principe Carlo sono stati ripartiti equamente tra i due fratelli.

Sembra che Meghan si sia impossessata di buona parte dell’eredità della principessa Diana e che non abbia intenzione di rinunciare ai monili della compianta Lady D. Come fa a sapere il settimanale tedesco, generalmente i reali inglesi prima di convolare a nozze stipulano un contratto prematrimoniale per la tutela del patrimonio, un contratto che non è stato fatto però nel caso di Harry e Meghan.

Il principe inglese, fanno sapere fonti vicine ai Sussex, non ha mai voluto stipulare un accordo prematrimoniale che prevedesse delle clausole economiche. La paura, ora, è che Meghan possa chiedere un divorzio lampo e vivere tranquillamente con l’eredità della principessa del Galles.

I sudditi temono che quest’eventualità possa realmente verificarsi e che sia macchiata in questo modo così subdolo la memoria della principessa più amata di sempre.