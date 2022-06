Michelle Hunziker, incidente in mare: è successo mentre nuotava “Un disastro”

Michelle Hunziker, incidente al mare per la bellissima conduttrice svizzera: è successo proprio questo mentre nuotava. Che disastro! I fan preoccupati per lei. Ecco che cosa le è accaduto.

Michelle Hunziker fa preoccupare tutti. La conduttrice di Striscia la notizia subisce un incidente in mare. Ecco che cosa le è successo mentre si trovava nelle acque della Sicilia.

Michelle Hunziker preoccupa tutti

La conduttrice esplosiva e più amata di sempre ha un nome: Michelle Hunziker. La bionda svizzera è da anni regina del piccolo schermo. Non è soltanto una presentatrice di grande successo ma anche un’attrice e una star dei social.

Ha fatto parlare di sé non solo per via della sua vita professionale ma anche per quella privata. Dopo il matrimonio fallito con Eros Ramazzotti e poi quello con Tomaso Trussardi, oggi sta vivendo una favola meravigliosa con il medico più bello d’Italia, l’ex gieffino Giovanni Angiolini.

Anche se i due non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali circa questa relazione confermata a tutti gli effetti dalle varie paparazzate, possiamo sicuramente dire che i due stanno insieme.

Tra coccole, abbracci e un tuffo nelle acque meravigliose della Sardegna, sono loro la coppia dell’estate. A proposito di mare e tuffi, avete visto che cosa è successo alla bella Michelle? Proprio lei ha avuto un brutto incidente mentre nuotava. Ecco che cosa le è successo.

Incidente a mare per la bellissima conduttrice svizzera

Michelle Hunziker protagonista di un incidente a mare. La conduttrice di Striscia la notizia morsa da una medusa. Sono diversi giorni che la bionda ha lasciato la Sardegna ed è partita alla volta della Sicilia con alcune sue amiche, le stesse con le quali qualche mese fa ha condiviso una meravigliosa vacanza alle Maldive.

Ospite di uno yacht che è stato affittato per qualche giorno, si sta concedendo una vacanza rilassante nello splendido mare siciliano. Bella come il sole, si è mostrata in costume mettendo in mostra il suo fisico tonico e scolpito.

Nelle scorse ore però ha preoccupato tutti per via di un incidente che ancora adesso sta facendo parlare. Attraverso il suo profilo Instagram, la presentatrice di Striscia la notizia si è mostrata con una crema sul collo e ha voluto condividere con i fan quello che le è accaduto.

Michelle ha raccontato di essere stata punta da una medusa mentre nuotava nel bellissimo mare della Sicilia. Come suo solito ha parlato della sua esperienza, che per molti sarebbe stata drammatica, sempre con il sorriso.

Fortunatamente sta bene, nessuna conseguenza grave per la bella svizzera che anzi, proprio subito dopo questo incidente in mare, si è mostrata super attiva e pronta per dedicarsi alla sua quotidiana sessione di allenamenti e proseguire la vacanza con le sue amiche.

Michelle sta attraversando un periodo sereno sotto ogni punto di vista. Da poco è terminata la sua esperienza alla conduzione di Striscia la notizia e anche l’amore procede a gonfie vele: lei e Giovanni Angiolini si sono già concessi una breve vacanza all’Asinara e molto probabilmente torneranno nei prossimi giorni a condividere altri momenti di relax. L’estate di Michelle è appena cominciata.