“Ma non ti vergogni?”, la dama di UeD perde il controllo: si mostra senza veli

UeD, amatissima dama del programma più seguito della rete del Biscione perde il controllo e si mostra senza veli: scoppia la polemica social. Ecco chi è la protagonista di uno scandalo senza precedenti.

Critiche e polemiche per una famosissima dama di Uomini e Donne, proprio lei si mostra sui social senza veli e il web si scatena: piovono critiche e accuse. La protagonista del salotto dei sentimenti di Canale 5 costretta a intervenire.

Continuano ad essere sempre presenti nelle vite degli spettatori, nonostante il programma sia ormai finito da qualche settimana, i protagonisti del salotto dell’amore di Canale 5. L’assenza di Maria De Filippi e dei suoi ospiti comincia già a farsi sentire e l’attesa fino a settembre pare interminabile.

Ma i telespettatori possono stare tranquilli, i colpi di scena, anche fuori dalla trasmissione, non mancheranno. A proposito di sorprese, avete visto che cosa è successo ad un volto noto della trasmissione?

Una dama molto famosa, tra le più amate di Uomini e Donne, perde il controllo e si mostra sui social senza veli. Piovono per lei critiche e accuse pesanti. La protagonista di questo scandalo senza precedenti costretta a intervenire per placare gli animi del web. Ecco che cosa è successo e chi è entrato nell’occhio del ciclone.

Al centro delle polemiche un volto amatissimo di Uomini e Donne: proprio lei si mostra sui social senza veli e scoppia il putiferio. Stiamo parlando di Chiara Rabbi, la fidanzata dell’ex tronista Davide Donadei.

La giovane romana, che da quando è in coppia con l’ex pupillo di Maria De Filippi si è trasferita nella sua regione, la Puglia, ha iniziato a lavorare insieme a lui nell’attività di famiglia, il ristorante Heffort sport Village.

I due stanno insieme da due anni e si amano alla follia. Perché Chiara è finita al centro delle polemiche? Nelle scorse ore, la bella ex corteggiatrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video nella quale la si vede in ottima forma, indossare solo uno slip e reggiseno.

La ragazza, facendo una sorta di sfilata, si mostra davanti alla telecamera del telefonino mettendo in evidenza il suo corpo bello e tonico. Ecco che iniziano a piovere critiche, polemiche e commenti negativi.

Tra chi le ha detto di vergognarsi e chi le ha dato della poco di buono, Chiara offesa è stata costretta a intervenire. Sempre attraverso Instagram, ha pubblicato il suo sfogo chiedendosi come mai il suo video abbia fatto così tanto scalpore e perché quello del fidanzato, che si mostra nella stessa medesima situazione, quindi anche lui semplicemente in boxer, viene invece apprezzato.

Chiara finalmente ha raggiunto una serenità con il suo corpo e mostrarsi in intimo è una prova per dimostrare a sé stessa una nuova sicurezza raggiunta:

“Ci sono giorni in cui mi vedo bene e altri in cui mi vedo peggio. Se mi vedo bella e pubblico un video in mutande che male c’è? Non ho solo quello da mostrare, ho anche quello… Sono arrivata ad un punto che mi piaccio così tanto che voglio mostrarmi”.