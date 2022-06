Letizia di Spagna fuori di sé, cacciata dal palazzo: scoppia una ferocissima lite

Letizia di Spagna nell’occhio del ciclone, proprio lei fuori dal palazzo reale. Scoppia una ferocissima lite. Ecco che cosa è successo alla sovrana. Davvero incredibile, il mondo è senza parole.

Letizia Ortiz è la sovrana polemica di Spagna. La moglie del principe Filippo VI di nuovo nell’occhio del ciclone. La ex giornalista e oggi reggente della casa reale spagnola è indubbiamente tra le sovrane più chiacchierate e discusse di sempre.

Anche lei, come la duchessa del Sussex e la duchessa di Cambridge, è sempre al centro dell’attenzione per via di scandali personali che spesso la travolgono e la rendono protagonista delle copertine internazionali e nazionali.

A questo proposito, parlando di scandali, sapete che cosa è successo alla bella sovrana spagnola? Proprio lei fuori dal palazzo, scoppia una ferocissima lite che fa tremare la casa reale. Scopriamo che cosa è successo e perché Letizia è diventata la regina dei gossip.

La sovrana spagnola protagonista di una lite ferocissima

Nei giorni scorsi si sono tenuti i festeggiamenti per il diciottesimo compleanno di Ingrid Alexandra di Norvegia. Sebbene la principessa, futura erede al trono norvegese abbia in realtà raggiunto la maggiore età a gennaio, a causa del covid e delle ristrettezze derivanti proprio dalla pandemia, è stata costretta a rimandare l’evento celebrativo solo a giugno.

Presenti alla suo party sfavillante tutte le teste coronate più importanti d’Europa e tra queste anche Maxima d’Olanda, Durek Verrett e Martha Louise.

Grande assente alla cena di gala, invece, la sovrana spagnola Letizia Ortiz. Il re Filippo, che è intimo amico di Haakon di Norvegia nonché padrino di Ingrid, si è recato a Oslo senza le donne della sua famiglia, nemmeno la Reina Sofia era presente.

Ad attirare però l’attenzione è l’assenza di Letizia di Spagna. Lei, che è così affezionata a Ingrid Alexandra, ha saltato un evento importante, tra i più attesi dell’anno. Come mai la sovrana ha dato forfait?

Fanno sapere alcuni media internazionali che la Ortiz abbia deciso di non partecipare ai festeggiamenti in onore di Ingrid Alexandra perché alla stessa festa è stata invitata anche Marie Chantal di Grecia, sposata con Paolo di Grecia, cugino del marito Filippo.

Tra le due donne non scorre buon sangue. La ragione? Un tweet polemico. Nel 2018, durante la celebrazione della Santa messa di Pasqua nella cattedrale di Palma di Maiorca, Letizia Ortiz ha dato scandalo litigando pubblicamente con la suocera, la Reina Sofia.

La mamma del sovrano Filippo si stava facendo immortalare da un paparazzo insieme alle nipotine quando ad un tratto, in maniera molto brusca, Letizia è intervenuta strappando Leonor dalle braccia della nonna.

Questo gesto fece parlare il mondo e non solo, anche i social. Marie Chantal di Grecia pubblicò un tweet al vetriolo nei confronti di Letizia scrivendo al mondo che la sovrana aveva finalmente mostrato il suo vero volto e che l’atteggiamento avuto nei confronti della suocera era davvero riprovevole.

Da quel momento le due non si sarebbero più rivolte la parola. Dunque per evitare di incontrare la sua peggiore nemica, Letizia Ortiz ha dato forfait al party reale.