Vittoria di Svezia, terrore a Palazzo reale: la polizia cerca proprio loro | Finiscono in manette

Vittoria di Svezia, che paura per la principessa ereditaria! Terrore a palazzo Reale. La polizia è alla loro ricerca: finiscono in manette. Ecco che cosa è successo in Svezia.

Panico per la principessa ereditaria di Svezia, Vittoria. Il terrore corre a palazzo Reale. La polizia circonda la dimora dei sovrani. Che cosa sta accadendo? Scopriamolo.

Paura per Vittoria di Svezia

Vittoria di Svezia è la principessa ereditaria del trono svedese. Figlia della regina Silvia e di Carlo Gustavo di Svezia, è aspirante erede anche al trono del Regno Unito. Tra le reali meno esposte ai gossip e pettegolezzi, ha fatto parlare di lei qualche tempo fa per via di una questione di salute: l’anoressia nervosa a causa della quale rischiò seriamente la vita.

Per riprendersi, decise di abbandonare la Svezia per qualche anno e di trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Oltreoceano ha completato i suoi studi prima di ritornare nuovamente nella sua nazione.

Oggi è moglie di Daniel Westling, ex personal trainer, e mamma di due figli, Estelle e Oscar. Si ritorna però a parlare nuovamente di lei per una questione che fa preoccupare la sua sicurezza e quella della sua famiglia: la principessa è in pericolo, la polizia costretta a intervenire.

La polizia li ricerca: panico a palazzo Reale

Vittoria di Svezia e la famiglia temono per la loro sicurezza. La principessa è costantemente scortata, insieme agli altri componenti della casa reale, da guardie del corpo e polizia. Da diverso tempo, i reali svedesi subiscono infatti furti e rapine.

Proprio poco tempo fa, nel castello di Haga, che è la residenza ufficiale di Vittoria, si sono intrufolati dei ladri che hanno rubato un bottino piuttosto consistente. La sua abitazione, distribuita su 1550 metri quadri, è stata messa a soqquadro.

La polizia è intervenuta ed alcuni ladri sono stati anche catturati. Temendo di poter essere protagonisti di furti e rapimenti, oggi Vittoria, il marito e i figli sono accompagnati in ogni spostamento dalle forze dell’ordine ma la principessa ereditaria al trono svedese non è l’unica ad aver subito furti.

Anche sua sorella Maddalena che vive però non in Svezia ma in America, ha subito un furto ed è rimasta così terrorizzata che insieme al marito e ai figli, Leonore, Nicolas e Adrienne, hanno deciso di lasciare Miami per dirigersi presso una zona più tranquilla e sicura della Florida.

Anche Maddalena e famiglia vivono scortati dalla polizia. I sovrani non fanno un solo passo senza essere accompagnati dalle forze dell’ordine. Come fa sapere il settimanale tedesco 2 Die Zwei, la polizia ormai è diventata parte integrante della famiglia reale.

I sovrani di Svezia sono da sempre bersaglio di furti e rapimenti con danni di diverse entità. Nel 2018, alcuni gioielli della famiglia reale svedese custoditi nella cattedrale di Strängnäs sono stati rubati.

Fortunatamente nel 2019 il bottino è stato ritrovato. Anche in quell’occasione la polizia ha avuto il suo bel da fare ed è riuscita a catturare diversi ladri che erano fuggiti a bordo di un motoscafo. L’ansia però continua a essere presente nella vita di Vittoria e dei suoi familiari, ragion per cui il palazzo reale e le varie dimore ufficiali dei reali, sono sempre circondate dalle forze dell’ordine.