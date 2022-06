“Si è sposata in gran segreto”, tremenda batosta per Kikò Nalli: lui è un uomo ricchissimo | FOTO

Che tremenda batosta per Kikò Nalli: proprio lei si è sposata in gran segreto. Il suo lui è un uomo ricchissimo, un pezzo grosso in Italia e all’estero. Ecco di chi si tratta.

Kikò Nalli senza parole. Arriva una clamorosa batosta per il parrucchiere dei vip: proprio lei è andata all’altare. Chi lo avrebbe mai detto? Che colpo di scena incredibile.

Kikò Nalli, batosta per il famoso parrucchiere

Classe 1970, Kikò Nalli è un famoso parrucchiere e oggi star dei social. Si è fatto conoscere per la sua partecipazione, un bel po’ di anni fa, ad una delle prime edizioni di Uomini e Donne.

Proprio nella famosa trasmissione sempre condotta da Maria De Filippi, ha trovato l’amore, colei che poi sarebbe diventata sua moglie e la madre dei suoi tre bambini, Tina Cipollari.

La vamp viterbese ancora tutt’oggi è una star del salotto dei sentimenti di Canale 5, un pilastro della trasmissione irrinunciabile: senza di lei il programma condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo non avrebbe lo stesso successo che dopo 25 anni continua ancora a riscuotere.

Kikò e Tina purtroppo qualche tempo fa si sono detti addio, ciascuno di loro ha preso strade diverse. Lei ha avuto altre relazioni e lui anche. A proposito di ex, arriva per il famoso parrucchiere una notizia che lo ha sconvolto davvero: proprio lei ha deciso di sposarsi in gran segreto. Il lui in questione è un uomo davvero ricchissimo.

Fiori d’arancio: matrimonio in grande segreto per lei

Fiori d’arancio per una persona che Kikò Nalli conosce molto bene: proprio lei ha deciso di andare all’altare in gran segreto, senza pubblicizzare troppo il lieto evento. Non stiamo parlando della sua storica ex moglie Tina Cipollari ma di Ambra Lombardo.

La bella professoressa siciliana si è fatta conoscere per la sua partecipazione al Grande Fratello numero 16, reality al quale entrambi hanno preso parte. Lontano dal bunker di Cinecittà, hanno avuto una relazione che è durata però pochissimo.

Ancora oggi non sono del tutto chiare le ragioni per cui hanno deciso di lasciarsi ma sembra che il loro amore abbia iniziato a vacillare a seguito del presunto tradimento della bella professoressa di filosofia con un altro gieffino, Gaetano Arena.

Un po’ per questa situazione che ha raffreddato gli animi, un po’ anche a causa del covid e del lockdown, i due hanno finito per vedersi sempre di meno e decidere alla fine di porre un punto alla loro storia.

Mentre Kikò ha mantenuto la sua vita privata lontano dai riflettori evitando di dare ai telespettatori qualche colpo di scena inaspettato, non possiamo dire la stessa cosa di Ambra Lombardo.

Sabato 18 giugno la bella ex gieffina, con grande sorpresa di tutti, è convolata a nozze. Il suo lui porta il nome di Lorenzo Cascino. Si tratta di un imprenditore specializzato nel settore della comunicazione aziendale. I due hanno 13 anni di differenza: Lorenzo Cascino ha 49 anni mentre Ambra 36.

Si sono conosciuti un anno fa e da allora sono inseparabili. Lei per lui ha cambiato e rivoluzionato completamente la sua vita: ha deciso infatti di lasciare l’Italia per trasferirsi a Los Angeles dove ha sede la società per la quale lavora il suo attuale marito.

In un post pubblicato nelle scorse ore su Instagram, Ambra ha annunciato ai suoi tantissimi seguitori di essere finalmente arrivata all’altare. Il matrimonio è stato celebrato nella sua meravigliosa Sicilia. Lei, bella come il sole, ha finalmente realizzato uno dei suoi sogni più grandi. E Kikò? L’ex fidanzato di Ambra ed ex marito di Tina Cipollari ha ricevuto una bella batosta.