“È rimasto senza vestiti”, scandalo all’Isola dei Famosi: non è mai successo | Che imbarazzo

Isola dei Famosi, che grande scandalo! Amatissimo concorrente è rimasto senza vestiti, proprio lui in una situazione imbarazzante. Ecco che cosa è accaduto, da non crederci.

Isola dei Famosi, scene davvero inverosimili: proprio lui, notissimo naufrago, rimane senza vestiti. Ecco che cosa è accaduto e perché tutti hanno gridato allo scandalo. I dettagli.

Isola dei Famosi, scandalo senza precedenti

L’edizione 2022 del noto reality di sopravvivenza è ormai agli sgoccioli. Tra solo una settimana scopriremo il vincitore del game show più seguito sulla rete del Biscione. Tra i concorrenti attualmente in Honduras, si nasconde colui o colei che alzerà la coppa dei campioni.

Questa edizione è stata tra le più amate e seguite dai telespettatori. La trasmissione condotta da Ilary Blasi, accompagnata dai suoi fedeli consiglieri, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, raggiunge ogni settimana dati di ascolto strabilianti.

Tra qualche ora andrà in onda una nuova diretta e ne vedremo sicuramente delle belle. Intanto, avete visto che cosa è successo ad uno dei naufraghi più amati del reality di sopravvivenza? Proprio lui è rimasto senza vestiti, che situazione imbarazzante! Ecco che cosa è accaduto.

Naufrago resta senza vestiti, imbarazzo totale per lui

Che scandalo all’Isola dei Famosi! Uno dei naufraghi più amati di questa edizione, resta senza vestiti. Stiamo parlando di Marco Cucolo. Il compagno (ex?) di Lory Del Santo ha perso la sua valigia durante il viaggio di rientro in Italia.

Come i telespettatori ben sapranno, Cucolo è stato costretto ad abbandonare il reality di sopravvivenza a seguito di alcuni problemi di salute. Attualmente si troverebbe nel nostro bel Paese per scontare il suo isolamento.

Si trova, secondo quanto affermato da Lory Del Santo, in hotel ma senza vestiti. La showgirl italiana non lo ha ancora perdonato e non ha intenzione di fargli recapitare alcun indumento.

Secondo quanto riportato da Biccy.it, la ex isolana avrebbe confermato la notizia. Queste le sue parole:

“La notizia è vera, è arrivato ma niente valigia. Marco è stato un’ora e mezza per fare la denuncia, per ritrovare la valigia che gli riporteranno domani sera. Nel frattempo non ha niente da mettersi, starà con l’asciugamano in hotel. Ovviamente è in isolamento e non può vedere nessuno fino alla puntata di lunedì sera dell’Isola dei Famosi”.

La valigia di Marco sarebbe stata persa in aeroporto e per via dell’isolamento e per il rispetto delle regole anti covid, nessuno potrà entrare in contatto con lui e portargli i vestiti, nemmeno la sua storica compagna, Lory Del Santo che è ancora furiosa.

La ex isolana fa sapere di non voler avere alcun contatto con Cucolo e che non ha intenzione di andare in suo soccorso. Tra qualche ora ci sarà una nuova diretta dell’Isola dei Famosi e Marco con ogni probabilità sarà in puntata per cui gli spettatori potranno assistere all’accesissimo dibattito che sicuramente avverrà tra i due (ex?) fidanzati.

Insomma, come sempre ne vedremo delle belle. Un’altra scoppiettante e ricca puntata piena di colpi di scena allieterà la serata del pubblico italiano con l”ironia di Vladimir e Nicola e la conduzione piccante e frizzantina di Ilary Blasi.