Antonino Spinalbese affranto, l’indiscrezione: costretto a dirle addio | Drastica decisione di Belen

Antonino Spinalbese ha il cuore spezzato. Arriva un’indiscrezione che lascia i fan senza parole: Belen Rodriguez prende una drastica decisione, proprio lui costretto a dirle addio. Che dramma!

Antonino Spinalbese nell’occhio del ciclone

Ormai Antonino Spinalbese è diventato una vera e propria star dei social. L’ex hair stylist e attuale fotografo di moda nonché noto influencer, si è fatto conoscere per la sua relazione turbolenta e tormentata con una delle showgirl più amate del piccolo schermo, Belen Rodriguez.

I due sono stati insieme poco più di un anno, una passione forte, un amore travolgente e coinvolgente che li ha portati a mettere al mondo Luna Marì, il gioiello più grande che l’ex coppia ha in comune.

Purtroppo, incompatibilità caratteriali e vedute diverse hanno portato l’argentina e il parrucchiere a dirsi addio. Oggi i rapporti tra di loro sarebbero freddissimi e a questo proposito, arriva una drastica decisione di Belen che lascia i fan dell’argentina senza parole. Sapete cosa ha deciso la Rodriguez? Antonino Spinalbese è distrutto, proprio lui costretto a dirle addio. L’indiscrezione fa tremare i social.

Costretto a dirle addio: Belen prende la sua decisione

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese da quando si sono lasciati, non sarebbero in ottimi rapporti. I due si vedrebbero solo per questioni legate a Luna Marì, la bimba nata dal loro amore nel luglio 2021.

Ebbene, proprio dalla showgirl argentina arriva una drastica decisione. Sapete che cosa ha deciso Belen? Rimarrete senza parole. Come fa sapere ThePipoleTV, l’ex hair stylist, Antonino Spinalbese, avrebbe intenzione di accettare la proposta fattagli dai piani alti di Mediaset e cioè quella di prendere parte all’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip.

Questa sarebbe un’occasione professionale imperdibile per Spinalbese che a fatica, sta cercando di farsi spazio nel mondo dello spettacolo italiano. Già qualche settimana fa, alcuni famosi settimanali di gossip come Chi e Novella 2000, avevano lanciato l’indiscrezione.

Anche se Spinalbese non ha ancora confermato la notizia sembra che sia sempre più probabile la sua partecipazione al reality condotto anche nella prossima edizione da Alfonso Signorini.

Belen però non sarebbe contenta di questa decisione del parrucchiere. Fanno sapere alcune fonti loro vicine, che qualora Antonino dovesse entrare nella casa del Grande Fratello, non gli sarà data la possibilità di vedere Luna Marì.

La showgirl argentina non vuole infatti che la sua bambina diventi protagonista di schemi e dinamiche di spettacolo organizzate a tavolino solo per raccogliere dati di ascolto a favore del programma.

Dunque, se Spinalbese decidesse di entrare nel bunker di Cinecittà, si ritroverà per mesi a dover rinunciare a vedere la sua piccolina. La stessa Belen non si presterà ad alcuna apparizione o intervento nel reality.

Insomma, la situazione è piuttosto delicata. Il fotografo, viste queste condizioni, deciderà ancora di mettere piede nel bunker di Cinecittà oppure per il bene di Luna Marì a cui è particolarmente legato, preferirà rimanere fuori dai giochi e rifiutare la proposta di Signorini?