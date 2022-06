Matrimonio in arrivo in casa di Amici di Maria De Filippi. Poco fa, è arrivato l’annuncio inaspettato di un ex ballerina del talent di Canale 5. Sapete di chi stiamo parlando? Non immaginerete mai, ma a breve convolerà a nozze.

Amici di Maria De Filippi, uno dei talent più amati di Canale 5. Un’esperienza unica per gli allievi, i telespettatori si affezionano ai concorrenti e ovviamente li seguono e sostengono le anche quando sono fuori dal programma. Recentemente, un’ex ballerina della trasmissione, ha annunciato un lieto evento, a breve convolerà a nozze con la sua dolce metà. Lei è famosissima e bellissima: scopriamo di chi si tratta.

Amici, il lieto annuncio sui social: ecco chi è

Chi segue da anni Amici di Maria De Filippi, si ricorderà di Graziano Di Prima, partecipò alla quattordicesima edizione del talent di Canale 5. In quella stagione, trionfarono i The Kolors, battendo Briga che arrivò al secondo posto.

Lui era uno degli allievi della scuola più amata della televisione. Durante la trasmissione conobbe Giada Lini, ballerina professionista. I due si innamorarono danzando e da quel momento non si sono mai più lasciati. Lei è la sorella di Leonardo, il ballerino di latino-americano scelto da Alessandra Celentano nella ventunesima edizione.

Graziano e Giada si sono fatti notare anche a Ballando con le Stelle, lo storico programma di Milly Carlucci. Oggi i due hanno deciso di convolare a nozze dopo anni di fidanzamento: scopriamo di più.

Graziano Di Prima e Giada Lini, presto sposi | Bellissimi

Malgrado siano passati diversi anni dalla sua partecipazione ad Amici, Graziano è molto seguito sui social, infatti, ha 170 mila follower. Recentemente ha postato un video sul suo profilo IG in cui ha scritto che lui e Giada si sposeranno a breve.

Il ballerino ben tre anni fa, aveva fatto la proposta di matrimonio a maggio del 2019 e dovevano celebrare il matrimonio il 3 luglio del 2020 in Sicilia, ma alla fine non si sono mai sposati a causa della pandemia. Ora il momento è arrivato e si vocifera che convoleranno a nozze molto presto, precisamente lo stesso giorno di quando avevano prefissato la data delle nozze precedenti.

Il lieto annuncio ha fatto impazzire il popolo del web, infatti, in pochissimo tempo tantissimi utenti hanno inviato le congratulazioni agli sposi. Sarà un momento bellissimo per loro e sicuramente l’affetto da parte dei loro fan non mancherà.