Vaschette gelato, smetti di buttarle: ti serviranno in giardino | Il segreto di ogni vivaista

L’acquisto delle vaschette di gelato in estate sono all’ordine del giorno! Motivo per cui poterle riciclare è un imperativo per l’ambiente.

Quindi meglio cercare idee creative utili sia per la casa che per il giardino, oltre che per contenere i tanti prodotti che una volta acquistati possono finire per essere congelati o riposti nella dispensa.

Una seconda vita per le vaschette gelato

I contenitori di plastica solitamente, una volta esaurita la loro funzione, vengono immessi nei bidoni della raccolta differenziata. L’acquisto dei contenitori di plastica trasparente destinati a contenere vari alimenti i dispensa e nel frigorifero è molto usuale.

I materiali plastici a contatto con gli alimenti sono tutti i prodotti destinati a entrare in contatto diretto il cibo, tra cui gli imballaggi e i recipienti, le stoviglie, gli utensili da cucina come le posate.

Quando buttiamo questi prodotti siamo spessissimo convinti che non possano più servirci a nulla. Tuttavia in molti casi siamo in errore. Un esempio? Pensate alle forchette di plastica. Chi penserebbe mai che le forchette già usate, possono se piantate nel terreno con i rebbi in su, allontanare gli animali dall’orto?

Ebbene molti oggetti di plastica possono effettivamente ancora funzionare, ma non per lo scopo per cui sono stati creati.

Riciclo in giardino

Sempre in giardino oltre ad utilizzare dei fertilizzanti naturali, utilizzando i fondi di caffe o e bucce di banana, perfetti e per nulla nocivi, le vaschette del gelato potrebbero trovare una nuova destinazione.

Ad esempio se siamo accorto di vasetti per le piante, possono funzionare benissimo. Basta praticare sul fondo dei buchini affinché non si creino ristagni d’acqua che farebbero marcire l radici della pianta.

Per farli possiamo sia adoperare un trapano con una punta molto fine, che riscaldare la punta di un chiodo o la punta di un cacciavite per poi praticare dei buchi, facendo attenzione a non bruciarci le dita.

Le vaschette si possono facilmente decorare con degli stencil a tema di fiori e foglie, una volta terminato il loro abbellimento possiamo procedere riempendo di terra la vaschetta del gelato per dare dimora alla nostra piantina.

Non solo anche nel riciclo per gli oggetti di casa, da una semplice vaschetta per il gelato si possono ottenere dei porta oggetti simpatici per la scrivania, il make-up o i propri accessori.

Non solo la vaschetta verrà impiegata in questo caso ma anche il coperchio. Infatti ci serviremo del coperchio per fare dei divisori interni di varie misure da fissare con la colla a caldo.

Infine per abbellire il tutto impieghiamo dei con colori acrilici decorando secondo la nostra fantasia.