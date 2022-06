UeD, Riccardo in trappola: in vacanza proprio con lei | Molto più giovane e bella di Ida

Il famoso cavaliere di UeD, Riccardo Guarnieri, volta letteralmente pagina e viene beccato in vacanza con una donna molto più giovane di Ida Platano. Ecco di chi si tratta effettivamente e cosa è successo nelle ultime ore.

Sono stati dei mesi particolarmente movimentati per il famoso cavaliere membro del cast di Uomini e Donne. Da quando ha deciso nuovamente di scendere le rinomate scale presenti all’interno dello studio del programma la sua vita è completamente cambiata. Lui inizialmente appunto non aveva alcuna intenzione di riavvicinarsi alla sua storica ex già presente all’interno del programma. Con il passare dei giorni però i due si sono avvicinati notevolmente ed hanno appunto creato un nuovo rapporto, il quale nessuno dei due avrebbe mai potuto immaginare.

Entrambi appunto si sono avvicinati incredibilmente proprio mentre sia il cavaliere che la dama erano nel bel mezzo di una conoscenza. Anche se ammettere i propri sentimenti è stato particolarmente difficile da entrambe le parti. Questo però non li ha affatto fermati nel l’avvicinarsi nuovamente l’una all’altro. Bisogna però ammettere che i problemi non sono affatto terminati dal momento che, avvicinarsi dopo una lunga rottura, può risultare particolarmente complicato.

In diverse occasioni appunto si sono scontrati ferocemente perfino dietro le quinte del programma. Pare però che il cavaliere non sia stato particolarmente sincero con la famosa dama dal momento che già in passato un’indiscrezione in particolare lo vedeva vicino ad una donna lontana dal piccolo schermo. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente accaduto nelle ultime ore e chi è la donna in questione.

Riccardo di UeD beccato in dolce compagnia lontano da Ida Platano: ecco di chi si tratta effettivamente

Come vi abbiamo già anticipato lui negli ultimi mesi ha sviluppato un notevole interesse nei confronti della sua storica ex. Il ritorno di fiamma non è di certo passato inosservato, anzi il pubblico si è incuriosito molto delle dinamiche trattate che vedono proprio loro come protagonisti. Per questo motivo infatti, perfino fuori dallo studio del programma, i fan hanno iniziato a seguirli tentando in ogni modo di scoprire alcuni dettagli della loro vita privata.

Ebbene, proprio alcuni fan hanno segnalato nelle ultime ore un avvicinamento sospetto che ha sconvolto praticamente tutti. Come vi abbiamo già anticipato qualche settimana fa Riccardo è stato beccato in dolce compagnia a Bari, le foto pubblicate però non hanno ottenuto alcuna smentita o conferma dal diretto interessato. Nelle ultime ore però, alcuni scatti pubblicati proprio dalla donna in questione hanno attirato notevolmente l’attenzione del pubblico poiché in una foto in particolare si intravede proprio la sagoma del cavaliere.

Pare quindi che i due abbiano deciso di fare una piccola vacanza insieme, ovviamente questo va ben oltre il regolamento del programma di Maria De Filippi. Il quale infatti vieta ogni tipo di legamenti sentimentale fuori dal programma poiché la sola presenza nello studio altrimenti sarebbe affiancata ad un imbroglio a tutti gli effetti. A segnalare il tutto è stato proprio Amedeo Venza. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente cosa sta accadendo. Di tutto questo Ida ne sarà al corrente?