Tragedia a Sassari: neonata di 5 giorni trovata morta in casa

Una neonata di appena 5 giorni è stata trovata morta in un appartamento di Burgos, provincia di Sassari.

Il drammatico ritrovamento è avvenuto nella serata di venerdì 17 giugno. Ad allertare i soccorsi è stata la madre della piccola, che ha allertato i sanitari perché non stava bene.

Quando i soccorritori sono giunti nell’appartamento, hanno notato il corpicino senza vita della neonata, probabilmente morta da diversi giorni.

La bambina è nata in casa da una ragazza di appena 23 anni, che è stata trasferita in ospedale per accertamenti. Sulle cause del decesso si dovrà attendere l’esame autoptico.

Le ipotesi sulla tragedia

La piccola potrebbe essere nata morta o essere deceduta subito dopo il parto. Si fa strada l’ipotesi che la madre sia stata picchiata prima di dare alla luce la bambina.

In un primo momento si era ipotizzato che la piccola, nata forse 5 giorni fa, non sarebbe stata nutrita e sarebbe quindi morta per fame, ma nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi di un pestaggio nei confronti della madre.

Nei prossimi giorni verrà effettuato l’esame autoptico per accertare quanto accaduto. La madre, appena 23enne, sarà ascoltata nel corso delle prossime ore dagli inquirenti, che hanno avviato un’indagine.

Resta da accertare quando sia avvenuto il decesso, che potrebbe risalire a diversi giorni prima della chiamata al 118.