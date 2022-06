“È rimasta incinta”, l’indiscrezione a casa Scotti: la famiglia si allarga | Da non credere

By

Liete notizie da casa Scotti: la famiglia si allarga! Proprio lei “è rimasta incinta”. Arriva l’indiscrezione che lascia tutti senza parole, davvero da non crederci. Ecco che cosa sta succedendo nella vita di uno dei conduttori più amati di Mediaset.

Che grande sorpresa per Gerry Scotti! Proprio lei inaspettatamente “è rimasta incinta”. La famiglia del famoso conduttore si allarga, nessuno lo avrebbe mai immaginato. I fan sono al settimo cielo.

Gerry Scotti, il gigante buono della televisione, è al settimo cielo

Tra i conduttori più amati del piccolo schermo non possiamo non menzionare Gerry Scotti. Il presentatore, definito il gigante buono della televisione, è tra i più seguiti d’Italia. Inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo artistico grazie ad una delle sue più grandi passioni, la musica.

Per diverso tempo ha lavorato come speaker radiofonico a Radio Hinterland Milano 2 e successivamente a Radio Deejay grazie all’amicizia nata con Claudio Cecchetto. Nel giro di pochissimo tempo, la sua carriera decolla e si aprono per lui le porte del mondo televisivo.

Gerry Scotti diventa negli anni ’90 il conduttore più amato del piccolo schermo, è lui al timone di talent show, quiz ma anche protagonista amatissimo di film e serie televisive. Ancora oggi è seguitissimo dal pubblico che guarda con passione i programmi da lui condotti.

La vita professionale ma anche privata di Gerry Scotti è stata costellata da innumerevoli successi. A proposito del suo privato, sapete che la famiglia Scotti si allarga? Ebbene sì, proprio lei, con grande sorpresa di tutti, “è incinta”.

La famiglia del conduttore si allarga: lei “è incinta”

Gerry Scotti è al settimo cielo, la sua famiglia si allarga, proprio lei è in dolce attesa: stiamo parlando di Ginevra Piola, giornalista e collaboratrice Mediaset, nonché nuora del famoso conduttore.

Ebbene sì, il noto presentatore Mediaset diventerà nonno per la seconda volta. Ginevra Piola è compagna dal 2013 di Edoardo, il figlio unico di Gerry Scotti. Dal loro amore nel 2020 è nata la piccola Virginia che porta il nome proprio di nonno Gerry e al quale il conduttore è particolarmente legata.

I due sono stati paparazzati in più occasioni insieme al parco o per le strade di Milano. Gerry è un nonno affettuoso e premuroso, non può fare a meno di godersi ogni volta che è possibile, la sua adorata nipotina.

Adesso però la felicità raddoppia. Secondo uno scoop riportato dal settimanale Oggi, il famoso conduttore potrebbe diventare di nuovo nonno.

Ecco quanto si legge sulla rivista:

“In questi ultimi giorni il conduttore è al settimo cielo per una ragione privata. Quale? A Pavia, la città in cui vive, gira voce che il suo amato e unico figlio Edoardo lo renderà nonno per la seconda volta”.

Per il momento queste restano soltanto delle indiscrezioni ma se così dovesse essere la notizia farebbe piacere anche i fan che hanno apprezzato Gerry Scotti proprio per il suo cuore di panna.

Lui è tra i volti noti del piccolo schermo più sensibili e dolci, non nasconde mai le sue emozioni e spesso si è lasciato travolgere anche da pianti di commozione. Gerry sarebbe sicuramente felice di accogliere nella sua vita un altro bebè da coccolare e sbaciucchiare proprio come fa ora con la sua adorata Virginia.