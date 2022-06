Vestiti e costumi macchiati con crema solare, la soluzione la trovi direttamente in cucina

Tutti noi in spiaggia usiamo la crema solare al grado di protezione più indicato per la nostra pelle. Succede spesso di ritrovarsi con vestiti e costumi macchiati dalla crema solare. Indossiamo una maglietta dopo aver applicato la crema ed i residui la macchiano inevitabilmente. Cosa fare?

Il problema non è semplice perché le macchie di crema solare possono risultare molto ostinate e difficili da rimuovere più di quel che si pensa.

Fortunatamente, c’è un modo per sbarazzarsene con un ingrediente naturale che agisce in 5 minuti e fa tornare gli abiti puliti e smacchiati.

Vestiti e costumi macchiati con crema solare: la soluzione la trovi in cucina

Le macchie di crema solare come quelli di sudore sui vestiti sono un problema tanto ostico quanto imbarazzante. Si può, comunque, risolvere.

La soluzione per eliminare le macchie di crema solare da vestiti e costumi la trovi in cucina. Si tratta di un ingrediente naturale che agisce in 5 minuti. Starai pensando al bicarbonato di sodio o all’aceto ma l’ingrediente che ti consigliamo è un altro: l’amido di mais, naturale e molto efficace.

Utilizzare l’amido di mais per togliere le macchie di crema solare dagli indumenti è molto semplice.

Bisogna, innanzitutto, farlo sul capo asciutto, dopodiché potrai distribuirne una dose coprendo del tutto la macchia. Occorre lasciare in posa per almeno 5 minuti: una volta trascorso il tempo necessario, l’amido di mais va rimosso insieme alla macchia con uno spazzolino.

Funziona perché l’amido di mais ha un’ottima capacità assorbente: dopo averlo usato, vestiti e costumi tornano puliti e smacchiati alla perfezione.

Ora che lo sai, usalo tutte le volte che vuoi per salvare gli indumenti e tornare in spiaggia senza pensieri.

Consigli utili

Per quanti consigli e precauzioni si possano suggerire, gran parte delle persone fanno assorbire bene la crema sulla pelle prima di indossare vestiti e costumi. Basterebbe questo per evitare il problema delle macchie di crema solare sugli indumenti.

Se i vestiti si macchiano, dobbiamo controllare sull’etichetta del capo qual è il trattamento più adatto, il lavaggio consigliato.

Un consiglio importante: lava gli abiti in lavatrice a temperature non troppo elevate in quanto puoi rischiare di fissare le macchie sul tessuto. Se si tratta del costume da bagno, è preferibile lavarlo a mano lasciandolo in ammollo per alcune ore.