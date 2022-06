Scandalo a palazzo reale, Camilla Parker scaraventata fuori: la Regina ha scoperto tutto

Scandalo nella Royal Family, Camilla Parker fatta fuori dalla Regina. Queen Elizabeth ha scoperto tutto e si vendica così. Che colpo per Carlo e consorte, nessuno si aspettava un gesto del genere da parte della monarca.

Scoop senza precedenti direttamente da Buckingham Palace: Camilla Parker fuori dai giochi, la Regina ha scoperto tutto. Scoppia uno scandalo clamoroso che travolge la casa reale inglese. Ecco che cosa sta succedendo nel Regno Unito.

Camilla Parker umiliata dalla Regina Elisabetta

Camilla Parker non è la reale più amata della Royal Family e questo è un dato di fatto. Da quando è entrata nella vita della casa reale inglese, i sudditi hanno dovuto accettarla seppur a malincuore.

Considerata la rovina del matrimonio di Carlo e Diana, croce e incubo nella vita della compianta Lady D, l’ex moglie del generale Andrew Parker Bowles continua ancora tutt’oggi ad essere nell’occhio del ciclone.

La Regina Elisabetta ha fatto, per prima lei, grande fatica ad accettarla nella sua grande famiglia ma per il bene di un figlio si è disposti a tutto, anche ad accogliere la peggiore nemica.

Eppure, proprio lei che alla sua contestatissima nuora, sempre protagonista di scandali e chiacchiere ha voluto dare una possibilità, è stata costretta a ricredersi. Da Buckingham Palace arriva uno scoop che lascia i sudditi a bocca aperta: la Regina ha scoperto tutto. Camilla questa volta è davvero nei guai, proprio lei scaraventata fuori dalla Royal Family. Ecco che cosa sta succedendo nel Regno Unito.

La Regina Elisabetta prende la sua decisione, i sudditi sono sconvolti

Camilla Parker fuori dai giochi. La Regina Elisabetta ha scoperto tutto e ha preso la sua decisione. La moglie del principe Carlo sarà messa in panchina. Come fa sapere il settimanale tedesco Echo Der Frau, la monarca inglese potrebbe mescolare le carte in tavola e sorprendere tutti con una incoronazione segreta che vedrà come protagonisti niente di meno che William e Kate.

Pare infatti che sia nelle intenzioni della sovrana organizzare quest’estate una cerimonia di incoronazione durante la quale William e Kate diventeranno reggenti della monarchia inglese.

Fanno sapere fonti vicine alla Regina che il Giubileo di Platino è stato una sorta di cerimonia di addio per Queen Elizabeth che è pronta a lasciare il suo scettro nelle mani di William e Kate.

Quindi non solo William potrebbe prendere il posto del papà Carlo ma anche Kate potrebbe essere protagonista, per la prima volta nella storia della monarchia inglese, di una incoronazione ufficiale senza precedenti.

Camilla Parker dunque è fuori dalla famiglia e lontana sempre più dal trono. La Regina Elisabetta ha scoperto che la moglie del prediletto figlio ha tentato di ingraziarsi più volte il suo favore solo per assicurarsi il posto da sovrana ma questa volta sarà definitivamente messa all’angolo.

Il popolo inglese, se la notizia dovesse essere confermata, ne sarebbe felicissimo. Camilla non è mai stata apprezzata particolarmente dai sudditi del Regno Unito, al contrario di Kate che invece è considerata una sovrana perfetta. Molti vorrebbero che la duchessa di Cambridge prendesse lei il posto della Regina quando, un giorno, il più lontano possibile, ci sarà la sua dipartita o abdicazione.