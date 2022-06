Lavatrice, gettane un cucchiaio: risparmi una montagna di soldi sulla bolletta della luce

Fare le faccende domestiche non piace a nessuno, soprattutto se si utilizzano numerosi elettrodomestici che consumano tantissimo. Ma abbiamo la soluzione che fa per voi, siete pronti a risparmiare tantissimo denaro? Basterà davvero poco.

Senza dubbio, la lavatrice è uno degli elettrodomestici più usati, alcune persone o famiglie hanno la necessità di usarla anche una volta al giorno, ma tutto questo consumo è ovvio che colpisce sulla bolletta della luce. Ma non tutti sanno che esiste un metodo infallibile per risparmiare e ottenere un bucato fresco e pulito.

Siete curiosi di scoprire questo fantastico consiglio? Sicuramente non avrete la più pallida idea di cosa vi staremo per dire, ma chi sfrutta questo trucchetto non può più farne a meno: scopriamo di più.

Lavatrice, i prodotti: fare la scelta giusta

Al mondo esistono miliardi di detersivi per lavatrici, sia chimici ma anche ecologici. A volte, chi è costretto a far tornare i conti a fine mese deve stare attento ai costi dell’energia elettrica che consuma, per questo, la qualità del bucato o dei prodotti passa spesso in secondo piano.

Ma che differenza c’è tra un detersivo chimico ed uno ecologico? Sicuramente il primo non sarà di grande aiuto a combattere l’inquinamento, anzi. Questo tipo di prodotto agisce solamente ad alte temperature, a differenza di uno ecocompatibile che si aziona a 30-40 gradi.

Quest’ultimo ci farà risparmiare anche tanti soldi, dato che c’è molto più consumo elettrico quando l’acqua viene riscaldata dalla lavatrice. Ma approfondiamo meglio l’argomento “risparmio”: scopriamo di più.

Lavatrice, come risparmiare | Il trucco infallibile

Anziché spendere soldi per detersivi costosi e non affatto utili per l’impatto ambientale, è consigliabile aggiungere un cucchiaio di percarbonato di sodio in lavatrice. Si tratta di una sostanza che vi darà davvero molte soddisfazioni.

Perché oltre ad igienizzare i vestiti, vi farà risparmiare tantissimi soldi. Viene considerata una candeggina naturale, inoltre, agisce senza acqua calda. Ricapitolando, per un bucato perfetto basterà un cucchiaio di percarbonato in acqua fredda e una piccola quantità di detersivo ecologico.

In questa maniera avrete dei vestiti puliti e dimezzerete le vostre spese. Ma dobbiamo precisare, che questa sostanza non è consigliata per alcuni tessuti, come la lana, il lino, la seta e anche per la pelle. Siamo sicuri che dopo essere venuti a conoscenza di questo piccolo trucchetto, non potrete più farne a meno.