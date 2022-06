By

Silvia Toffanin, lo scoop senza precedenti travolge l’amatissima conduttrice di Verissimo: proprio lei commette l’imperdonabile ‘errore’ nei confronti di Maria De Filippi. Il pubblico è delusissimo. Ecco che cosa sta succedendo a Mediaset. Che caos!

Silvia Toffanin fa lo ‘sgambetto’ a Maria De Filippi. Il pubblico resta senza parole. Ecco che cosa ha combinato la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Ormai la decisione è presa. I social sono in tumulto.

Silvia Toffanin al centro del gossip

Silvia Toffanin è una conduttrice di grande successo, da lungo tempo al timone della trasmissione Verissimo. Insieme da oltre 20 anni al rampollo di casa Berlusconi, Pier Silvio, i due formano una coppia davvero bellissima, tra le più longeve dello showbiz italiano.

Sebbene non siano mai convolati a nozze, si è mormorato qualche mese fa che la coppia composta dalla presentatrice e dal figlio di Silvio Berlusconi potrebbe presto sorprendere tutti con un matrimonio top secret.

Si è da poco conclusa anche l’edizione 2021/2022 di Verissimo e la conduttrice ha raccolto consensi più che positivi con la sua trasmissione. I dati di ascolto sono stati straordinari e fin dall’inizio, i piani alti di Mediaset, hanno deciso di raddoppiare l’appuntamento settimanale con il seguitissimo programma di Canale 5.

Pertanto, i telespettatori hanno avuto il piacere di vedere Silvia Toffanin non solo il sabato ma anche la domenica. A quanto pare, le novità per lei non sono finite: arriva adesso la notizia che lascia davvero senza parole. Proprio lei, la compagna di Pier Silvio Berlusconi, ha fatto uno sgarbo a Maria De Filippi. Ecco che cosa ha combinato.

La conduttrice di Verissimo nell’occhio del ciclone: lo sgarbo a Maria De Filippi è imperdonabile

Arriva una notizia bomba che sconvolge i telespettatori. Silvia Toffanin lo ha fatto davvero, l’imperdonabile sgarbo a Maria De Filippi sta facendo rivoltare i social. Avete visto che cosa è successo? La presentatrice di Verissimo potrebbe sostituire Maria De Filippi alla conduzione del daytime di Amici.

A lanciare l’indiscrezione è il portale BlastingNews che afferma:

“Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che Maria De Filippi potrebbe non essere al timone della prima parte del format, quella dedicata alle lezioni e alla crescita dei ragazzi nella scuola. Il pomeridiano, dunque, potrebbe essere affidato ad una collega che la storica padrona di casa stima molto: Silvia Toffanin sarebbe la principale candidata al ruolo di presentatrice del daytime di Amici.”

Questo per il momento è soltanto un rumor. In ogni caso, se così dovesse essere, Maria De Filippi avrebbe le redini soltanto del serale mentre Silvia Toffanin sarebbe la conduttrice del pomeridiano.

Questa notizia non ha entusiasmato molto i fan che alla conduzione del noto talent di Canale 5 chiedono e vogliono solo e soltanto Queen Mary. L’edizione 22 di Amici si preannuncia dunque già ricca di colpi di scena.

Nuove presenze allieteranno la trasmissione. Si mormora dell’addio di Anna Pettinelli e dell’ingresso, come professore di canto, di Michele Bravi e addirittura dovrebbe avere un ruolo importante nella scuola più seguita d’Italia anche Chiara Ferragni, probabile nuova mentore per i giovani allievi. Confermati invece, almeno per il momento, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.