Nei punti vendita Ikea è stata messa in commercio, una caffettiera che rischia di scoppiare durante l’utilizzo. Proprio per questo, la famosissima macchina del caffè è stata richiamata e ritirata da tutti gli scaffali: scopriamo di cosa si tratta.

La sicurezza dei clienti è la prima regola in assoluto. Proprio per questo, Ikea ha deciso di richiamare una famosa marca di caffettiera. Ora scopriremo di quale si tratta, se avete in casa questo tipo di macchina del caffè non provate ad utilizzarla, potrebbe essere molto pericoloso per voi e anche per chi vi sta intorno: scopriamo di più.

Richiamata famosa caffettiera: tutti i dettagli | Pericolosissima, rischia di scoppiare

Recentemente, Ikea ha avvertito i clienti tramite il suo sito per una caffettiera in commercio proprio nei suoi numerosi punti vendita. Si tratta della caffettiera Ikea METALLISK 0,4 l con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile.

Se avete comprato una macchina del caffè di questa marca, controllate ii codici di produzione e se ci sono i seguenti numeri non provate ad utilizzarla perché rischia di scoppiare da un momento all’altro: tra 2040 e 2204 (AASS) – (data di produzione tra ottobre 2020 e gennaio 2022).

Ma perché c’è questo rischio? E’ stato modificato il materiale del processo di produzione della valvola di sicurezza in acciaio inossidabile di colore grigio. Infatti, precisiamo che il richiamo interessa solamente a questo genere di caffettiere. Ma cosa dobbiamo fare in questi casi? Scopriamolo insieme.

Cosa fare se hai a casa la caffettiera richia mata da Ikea

Ovviamente, chi è andato a controllare il codice ed è certo che abbia la caffettiera in questione, ovvero l’oggetto di richiamo, deve contattare Ikea per avere un completo rimborso e ci si può presentare al punto vendita più vicino anche senza scontrino.

Oppure, se volete essere più pratici, chiamare il servizio Clienti al numero verde 800 924 646 e loro vi daranno le giuste indicazioni nel meno tempo possibile.

Inoltre, anche un altro oggetto è stato richiamato, si tratta della confettura di fragole bio SYLT JORDGUBB da 400 g. Nonostante questi piccoli incidenti di percorso, Ikea rimane comunque il posto felice e accogliente di milioni di persone.

Come in ogni azienda, si possono riscontrare diversi problemi, l’importante è rialzarsi e capire i propri errori, riparandoli immediatamente. Proprio come ha fatto il colosso svedese, in questa occasione. Prima ad ogni cosa viene la sicurezza del cliente.