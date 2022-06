By

L’estate è arrivata e come ogni anno, migliaia di moscerini ci vengono a trovare nelle nostre case. Spesso li troviamo in cucina ed è una delle cose più fastidiose di sempre. Ma ad ogni problema c’è una soluzione al 100% naturale: scopriamo di più.

Come in molti saprete, i metodi più antichi sono sempre i migliori quando si tratta di questi argomenti, infatti, per eliminare definitivamente i moscerini dalla propria casa, basta che ascoltate i nostri consigli e seguite alla lettera ogni cosa.

Già le zanzare sono un problema, ma anche gli altri insetti non sono da meno. Con l’arrivo dell’estate, le nostre case si riempiono di questi micro esseri viventi davvero fastidiosi: ecco come allontanarli per sempre, scopriamo di più.

Moscerini in casa: un vero incubo

Durante il periodo estivo, consumiamo tantissima frutta e verdura, proprio per colpa degli zuccheri del cibo che i moscerini vengono a farci visita. Vederli svolazzare per la casa, soprattutto in cucina, è davvero disgustoso.

Ma è un problema comune che ogni persona ha. Non appena le giornate si fanno più lunghe e le temperature si alzano, i moscerini vengono attratti e invadono le nostre mura. Però, non tutti sanno che c’è un trucco infallibile e 100% naturale per combatterli. Sapete come? Esistono delle piante aromatiche che ci possono aiutare: scopriamo di più.

Come eliminare i moscerini dalle nostre case: il trucco infallibile

Scommetto, che in tanti spengono la luce della propria camera o abbassano la luminosità del telefono quando si fa notte, proprio per la paura di essere attaccati da questi insetti golosi di zucchero, ma non di odori forti.

Proprio per questo, bisogna ricorrere alle maniere forti. Se state pensando ad utilizzare un ottimo spray come repellente vi sbagliate. Servirà solamente qualche goccia di olio di tea tree oil, eucalipto o rosmarino e un panno in microfibra.

Il primo passo è quello mischiare questi prodotti e metterli sul panno, successivamente, passatelo sulle superfici dei mobili ed il gioco è fatto, così eliminerete non solo quei terribili insetti, ma anche la polvere.

Ma non è finita qui, perché se questo metodo non basta, vi dovrete procurare delle piantine rosmarino, origano, menta oppure salvia sclarea da mettere in cucina. Il forte odore di queste erbe aromatiche allontanerà i moscerini in un batter d’occhio.

Infine, c’è un’ultima soluzione, lasciate in giro per casa un bicchiere con dentro acqua e zucchero. I moscerini saranno attratti dal mix letale e cadranno dentro il recipiente, dopo pochissimo tempo.