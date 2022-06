Soleil Sorge, clamoroso: dopo il GF Vip torna di nuovo da lui, il bacio conferma tutto | FOTO

Soleil Sorge sorprende tutti, beccata con lui. E chi l’avrebbe mai detto? Dopo il Grande Fratello Vip ritorna tra le sue braccia. Il bacio conferma tutto, arriva la foto che lascia senza parole. I fan a bocca aperta.

Soleil Sorge non ci pensa due volte e ritorna da lui. Scatta il bacio che conferma le chiacchiere. Ecco con chi è stata beccata la ex gieffina. Da non crederci.

Soleil Sorge di nuovo regina degli scandali

Ormai Soleil Sorge è una vera e propria diva. Da pochissimo è ritornata dall’Honduras dove insieme a Vera Gemma ha preso parte per un brevissimo periodo come piratessa nell’edizione 2022 del reality più seguito d’Italia, il programma al quale lei già in passato ha partecipato come concorrente riscuotendo tantissimo successo.

A renderla una vera e propria star è stato però il game show condotto da Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip 6 che ha rappresentato per lei un vero e proprio trampolino di lancio.

Nella casa più spiata d’Italia, l’influencer italo-americana ha attirato l’attenzione dei telespettatori per il triangolo amoroso costruito con Alex Belli e Delia Duran. Ora che le luci della casa di Cinecittà si sono spente, si sono accese quelle dei gossip e pettegolezzi che travolgono la sua vita privata.

Avete visto con chi è stata beccata la ex gieffina? Dopo la fine del game show di Canale 5 ritorna da lui. Il bacio conferma finalmente quelle che fino ad ora sembravano solo chiacchiere.

Beccata tra le sue braccia: scatta il bacio dell’ex gieffina proprio con lui

Soleil Sorge sorprende tutti e si lascia beccare tra le braccia di lui, un giovane che conosciamo benissimo e con il quale scatta addirittura il bacio: stiamo parlando del famoso Carlo di cui per mesi si è discusso nella casa del Grande Fratello Vip, e cioè il presunto fidanzato della ex gieffina.

La gossippara Deianira Marzano che non sbaglia mai un colpo, ha pubblicato degli scatti che lasciano spazio a pochi dubbi e tante conferme. Soleil, che non avrebbe mai interrotto questa sua presunta relazione con Carlo, è stata fotografata al mare insieme a questo giovanotto da una fan della Marzano che ha voluto condividere poi la scottante soffiata con i suoi tantissimi seguitori.

L’ex gieffina è stata paparazzata in atteggiamenti teneri e affettuosi con questo ragazzo che sembra essere proprio Carlo Domingo, il manager di un importante e famosa agenzia di comunicazione.

La somiglianza tra i due ragazzi è impressionante, dovrebbe trattarsi proprio di lui. Insomma, se per mesi questo Carlo è stato solo una voce, un fantasma di cui si è tanto chiacchierato, adesso sembra che esista davvero e che i due siano una coppia.

A confermare il tutto è un bacio che Soleil e questo giovane misterioso si scambiano nel bel mezzo del mare. Per il momento la ex gieffina non ha proferito parola a riguardo ma siamo sicuri che non mancherà di parlare su questo argomento.

Che cosa sappiamo intanto di Carlo Domingo? Il giovane è molto riservato e di lui sappiamo che è un manager che lavora nell’azienda di famiglia La Domingo communication e ha conosciuto Soleil un paio di estati fa. Timido ed introverso non ama essere al centro dell’attenzione e rifugge le telecamere.