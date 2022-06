Luigi segna la storia ad Amici, mai nessuno ha fatto qualcosa del genere | Maria fierissima

Dopo la meritatissima vittoria del programma Amici, l’ex allievo arriva all’apice raggiungendo picchi mai visti segnando così la storia. La conduttrice Maria e tutti i membri del programma sono entusiasti e fieri per il suo traguardo. Ecco di che cosa si tratta effettivamente.

Come ben saprete il nuovo giovane volto del programma condotto dalla famosissima Maria de Filippi, il quale ci ha fatti sognare tramite ogni sua esibizione, è proprio lui. Nei mesi passati all’intento della casetta del talent nessuno avrebbe scommesso più del dovuto su di lui ed anzi, in molti si aspettavano un percorso completamente diverso. Dopo tanta fatica ed impegno però è riuscito a mostrare ciò che davvero lo rappresenta.

La sua vicinanze ai compagni di viaggio, il suo modo particolare di fare, la sua umiltà e la sua semplicità hanno conquistato tutto il pubblico facendolo innamorare perdutamente di lui. Ad oggi appunto vi sono innumerevoli persone che stimano ed ammirano incredibilmente il giovane talento. Dopo la vittoria del programma la sua vita è ovviamente cambiata, quello che prima gli appariva come un sogno irrealizzabile oggi è realtà e lui si impegna ogni giorno per far sì che tutto questo non finisca mai.

Lui oggi si può identificare finalmente in un cantante professionista, ed anzi i numeri degli ascolti parlano chiaro. Sta infatti ottenendo un successo incredibilmente sorprendente. Nelle ultime ore ad esempio, ha ottenuto un risultato mozzafiato. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente.

Luigi di Amici ottiene tutto, dopo la vittoria del programma segna nuovamente la storia: i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato dalla vittoria del programma la sua vita ha preso una strade del tutto diversa. Lui oggi continua a scrivere e realizzare dei capolavori incredibilmente unici. Per questo motivo infatti continua a scalare le vette del successo ottenendo dei numeri da far invidia. Solo qualche ora fa ha ottenuto un risultato mai visto.

A comunicare questo suo successo è stato proprio il suo professore del programma, ovvero Rudy Zerbi, il quale ha continuato nel tempo a seguire ogni sua mossa per indirizzarlo sulla strada giusta. L’annuncio è stato fatto su Instagram e per comunicarlo il professore ha utilizzato un’immagine del ragazzo scrivendo: “Primo in classifica album FIMI direttamente alla prima settimana di uscita dell’EP! Ma quanto siamo tutti fieri di te??? Bravo Luigi!”.

Ebbene si, oggi lui è il primo in classifica e ciò significa che ogni suo sacrificio ed ogni notte insonne lentamente sta ottenendo i risultati che Luigi sogno da quando era solo un bambino.