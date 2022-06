“Hanno consumato”, scandalo all’Isola dei Famosi: i naufraghi se ne fregano delle telecamere

Isola dei Famosi, scandalo senza precedenti nel famoso reality di sopravvivenza: proprio loro “hanno consumato”. I naufraghi ignorano le telecamere e lo fanno davvero.

Colpi di scena mai visti nel reality di Canale 5. I due amatissimi naufraghi nell’occhio del ciclone. Se ne fregano delle telecamere e degli altri concorrenti e danno spettacolo: “hanno consumato”. Arriva la rivelazione shock che lascia sbigottiti.

Scandalo all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi edizione 2022 sta per concludersi e questa si può definire sicuramente una delle più seguite e apprezzate degli ultimi anni. I dati di ascolto settimanali sono sbalorditivi e il merito è dell’organizzazione messa in piedi con ironia e vivacità da parte dell’intero team coordinato da Ilary Blasi e dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

I naufraghi che sono attualmente in Honduras, sono tra i preferiti del pubblico e proprio tra di loro ci sarà il vincitore. Nella diretta di ieri abbiamo scoperto anche il nome del primo finalista: il pubblico ha scelto lui, Nicolas Vaporidis come concorrente tra i più meritevoli di arrivare in finale.

Intanto, anche se siamo verso la conclusione del reality, i di colpi di scena continuano a non mancare mai. Sapete che cosa è accaduto? Proprio loro “hanno consumato”! Che scandalo senza precedenti!

“Hanno consumato”: arriva la confessione che lascia senza parole

A poche settimane dalla conclusione dell‘Isola dei Famosi, un nuovo colpo di scena lascia tutti a bocca aperta: proprio loro “hanno consumato”. Stiamo parlando di Roger Balduino ed Estefania Bernal.

A fare questa confessione è proprio il modello brasiliano, recente eliminato dal reality di sopravvivenza. Roger ha rilasciato un’intervista radiofonica nel programma Radio Radio “Non succederà più” e ha fatto una serie di confessioni inimmaginabili.

Il modello ha rivelato che in albergo, poco prima della partenza per l’Isola, quando tutti i concorrenti si sono incontrati per iniziare l’avventura, tra lui ed Estefania c’è stato davvero qualcosa di fisico.

Queste le sue parole:

“Vi devo dire la verità: qualcosa in albergo è successo, avete capito”.

Le affermazioni di Roger lasciano senza parole ma soprattutto negano e contraddicono la versione che fino ad ora ha sempre sostenuto Estefania e cioè che tra lui e il modello brasiliano non c’è mai stato nulla prima e durante l’Isola.

Roger prosegue con le sue confessioni, è un fiume in piena:

“All’inizio del programma in effetti abbiamo fatto una strategia ma mentre passavano i giorni, però giocando, con il cuore mi sono innamorato e a un certo punto lei mi è piaciuta e mi ha preso. Solo lei sapeva lì il mio segreto più grande, mio figlio. Secondo me anch’io le piacevo ma non come lei piaceva a me”.

Insomma, tanti sono gli scheletri nell’armadio che il modello brasiliano sta tirando fuori e il fatto che tra lui ed Estefania ci sia stato un rapporto fisico è proprio uno di questi. Come prenderà queste dichiarazioni la bella naufraga? Ma soprattutto avrà intenzione di continuare la conoscenza con Roger? Una cosa è certa: i naufraghi non hanno alcuna vergogna di confessarlo davanti alle telecamere.

Lui ha dichiarato di voler aspettare l’uscita di Estefania per conoscerla meglio e magari iniziare una frequentazione con lei, fuori dalla trasmissione e lontano dalle telecamere.