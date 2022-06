Albicocche, il frutto più contaminato di giugno: i pesticidi li annienti soltanto così

Allarme pesticidi: il tipico frutto del mese di giugno, l’albicocca, è finita sotto accusa nell’ultimo report stilato da un’associazione Ong.

Buone, dolci e nutrienti: stiamo parlando del tipico frutto del mese di giugno. Le albicocche sono ricchissime di vitamine e di sali minerali preziosi per combattere la spossatezza estiva e per reidratare l’organismo umano.

Tuttavia, bisogna prestare attenzione al loro consumo. Le albicocche, come le ciliegie, le fragole, le mele e l’uva sono zeppe di pesticidi, il cui utilizzo ha subito un’impennata nonostante le raccomandazioni delle regolamentazioni europee.

Lo scenario è stato ben tratteggiato dal report stilato da Pesticides Action Network Europa. È davvero allarmante ed i numeri contenuti nello studio sono davvero preoccupanti. Per questo, è importante correre ai ripari ed evitare di consumare frutta contaminata dai pesticidi.

Frutta piena zeppa di pesticidi: l’allarmante scenario tratteggiato dal report Pesticides Action Network Europa

Un frutto su tre che giunge sulle nostre tavole è contaminato: è questo l’allarmante scenario tratteggiato dall’ultimo report Pesticides Action Network Europa.

Nonostante i numerosi appelli lanciati dall’Europa, nell’ultimo decennio i consumatori acquistano più frutta contaminata dai pesticidi. Per l’esattezza oltre il 50% in più della frutta che viene acquistata dai consumatori è piena zeppa di pesticidi.

Nonostante il divieto imposto da Bruxelles, nell’ultimo decennio le aziende agricole hanno incrementato vertiginosamente l’utilizzo di prodotti chimici inquinanti e di pesticidi tossici per la salute umana. Si tratta di sostanze estremamente pericolose per l’ambiente e per gli effetti nocivi sull’uomo.

Albicocche piene zeppe di pesticidi: quali sono gli effetti nocivi sulla salute dell’uomo?

Il consumo di albicocche piene zeppe di pesticidi e di sostanze chimiche ha effetti nocivi sulla salute dell’uomo.

Diversi studi scientifici hanno messo in evidenza che l’assunzione di pesticidi tramite il consumo di frutta e verdura contaminata ha effetti negativi sulla salute dell’uomo.

Quali sono i rischi associati al consumo di albicocche o di fragole piene zeppe di sostanze chimiche? L’uso di pesticidi e di erbicidi ha effetti negativi sulla comparsa di malattie croniche. Inoltre, si rischia la comparsa di patologie cardiovascolari, diabete, leucemia e alterazioni alla salute ormonale.

Negli ultimi anni si è assistito all’uso massiccio del glifosato, il diserbante ed erbicida più utilizzato in agricoltura. L’IARC, l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, ha definito il glifosato come un potente cancerogeno in grado di cagionare la morte delle cellule.

Inoltre, l’assunzione di tracce di glifosato ha effetti negativi anche sulla salute degli ormoni.