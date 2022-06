UeD, inaspettato ritorno: l’amatissima dama di nuovo al trono over

Proprio lei, l’amatissima dama del trono over del programma UeD, torna finalmente all’interno dello studio televisivo. L’inaspettato ritorno lascia tutti senza parole, ecco di chi si tratta effettivamente: tutti i dettagli a riguardo.

Negli anni abbiamo dato il benvenuto all’interno dello studio televisivo a moltissimi volti comuni, i quali sono poi diventati noti ed hanno ottenuto un successo davvero inimmaginabile. Alcuni di loro appunto, terminata l’esperienza nella trasmissione ed avendo trascorso del tempo con i rispettivi compagni, dopo la separazione da questi ultimi hanno deciso di riprendere il loro percorso proprio da dove lo avevano lasciato. In numerose occasioni infatti, alcuni membri del cast degli anni passati, ha deciso inaspettatamente di presentarsi nuovamente nel programma così da poter riprendere la ricerca della propria ed unica metà.

In diverse occasioni però chi ritorna porta con sé molta esperienza nel campo ed inoltre con una vasta conoscenza dei fatti realmente accaduti e raccontati diversamente dai diretti interessati. Solitamente i vecchi membri del trono si mostrano completamente entusiasti ad intraprendere un nuovo percorso , questa volta però proprio lei nasconde un0amara verità che è pronta a confessare davanti a tutto il pubblico di uomini e Donne.

Vi sono infatti molti dettagli che sono passati inosservati e che nessuno ha mai rivelato per non distruggere l’immagine di tutti coloro che prendono parte al parterre. L’ex dama però, torna nel programma pronta ad affrontare chiunque esponendo solo ed esclusivamente la verità di ciò che è realmente accaduto in passato. Vediamo quindi di chi effettivamente si tratta e cosa accadrà prossimamente.

Proprio lei trona a UeD, l’ex dama del trono over è pronta ad intraprende un nuovo percorso: di chi si tratta

Come vi abbiamo già anticipato solitamente chi decide di prendere nuovamente parte al cast del programma è letteralmente entusiasta poiché in precedenza ha vissuto ed avvertito delle forti emozioni. Questa volta però non è del tutto così, la dama in questione appunto ha molto da dire e scenderà dalle scale presenti all’interno dello studio di Maria de Filippi solo ed esclusivamente ad un’unica condizione.

Stiamo ovviamente parlando della famosa ed amatissima Angela Di Iorio, la quale ha interrotto la sia avventura a Uomini e Donne diverso tempo fa. Per chi non lo sapesse, quando ancora prendeva parte alle riprese la donna difese a spada tratta l’ormai famosa dama Gemma Galbani. Prese le sue difese schierandosi perfino contro l’opinionista Tina Cipollari. Ad oggi però se potesse tornare indietro non commetterebbe più lo stesso sbaglio.

Le parole di Angela Di Iorio

“Un certo Paolo, che era sceso per lei, mi aveva offerto di regalarmi una crociera tramite l’azienda con cui lavorava che faceva queste promozioni. Ma quella cattiva di Gemma andò vicino a lui e gliela fece negare: non me l’ha data più. Io da lontano avevo mandato un bacio a questo Paolo per dirgli grazie, ma Gemma glielo ha proibito. E’ stata molto cattiva. Lei è magra e alta ma se la vedi da vicino senza trucco ti spaventi”

Queste sono le parole della donna, confessioni rilasciate a Fralof, le quali non lasciano alcun dubbio. Queste ultime però non sono le uniche rilasciate, a quanto pare infatti la donna ha un conto in sospeso non solo con la famosa dama ma perfino con la stessa conduttrice del programma. A parer suo infatti Maria de Filippi non è stata del tutto corretta nei suoi confronti allora.

“Ero stata offesa da un signore di Roma, Beniamino, e nessuno era intervenuto a difendermi. Mi ha offesa e anche Maria non è intervenuta. Spesso lei difende le persone che le stanno simpatiche, con me non lo ha mai fatto. Sicuramente perché quando piangevo e mi arrabbiavo io facevo audience. Io ci tornerei solo ad una condizione: che Maria accetta di parlare con me.”

Pare quindi che, se mai la donna dovesse tornare all’intento del programma, prima ancora di accettare dovrà essere la stessa conduttrice a comunicarglielo ed a parlare con lei in privato. Ovviamente non nutre alcun rancore nei suoi confronti ma vorrebbe sistemare questa assurda situazione prima di prendere nuovamente parte al cast.