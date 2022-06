Uomini e Donne, regala sempre tantissime emozioni, abbiamo visto nascere tantissime coppie, ma spesso le abbiamo viste scoppiare. Ed è proprio quello che è successo poco fa: ecco di chi stiamo parlando, da non credere.

Poche ore fa è arrivata la triste notizia che i fan di Uomini e Donne non avrebbero mai voluto sentire. Uno storico volto del dating show di Canale 5, ha prima parlato della sua terribile malattia e poi della rottura con la sua dolce metà. I due erano sposati da tantissimi anni, i telespettatori della trasmissione non ci possono ancora credere: scopriamo cosa è accaduto.

UeD, il triste annuncio

Chi segue Uomini e Donne, da tantissimi anni, si ricorderà della bellissima Angela Artosin. Una modella, nota per aver preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi, come tronista, durante l’edizione 2007/2008.

Dopo aver scelto di ritirarsi, ha trovato l’amore lontana dalle telecamere. L’ex tronista, infatti, si è sposata nel 2011 con Simone Ferroli. Dal loro amore sono nati due figli: Ismaele e Sante.

Sono passati 11 anni dalle loro nozze e pochi giorni fa si sono detti per sempre addio. La ragazza, ha deciso di annunciarlo attraverso un post che ha condiviso sul suo profilo IG, spiegando che sta attraversando un periodo davvero buio:

“È un momento tremendo per una madre, donna e moglie ma questo lo leggerete sulla biografia che ho cambiato (ora risulta “Mamma single di Ismi e Sante”). E ci tengo a precisare che non l’ho voluto io, ma il destino gioca troppo con me ultimamente. Mi farò forza per l’ennesima volta.”

Dalle sue parole, si percepisce ancora il sentimento verso suo marito. Ma i fan sperano in un ritorno di fiamma e sarebbe possibile, dato che non sappiamo se si siano detti per sempre addio oppure se sia solamente una crisi passeggera. Inoltre, Angela ha tranquillizzato il suo pubblico, parlando della sua vittoria contro un brutto male: scopriamo di più.

Angela Artosin, la terribile malattia

Lo scorso febbraio, Angela Artosin aveva rivelato sui social di dover lottare per la terza volta contro il cancro. Era tornato molto più aggressivo e si è dovuta sottoporre ad operazioni molto dolorose. Ma dopo mesi, è arrivata la notizia che tutti aspettavano:

“Ieri, dopo mesi di attesa con varie operazioni, è arrivato il responso medico e sono di nuovo “pulita”. Ottima notizia”.

Una bellissima notizia, anche se in questo momento non sta attraversando un periodo facile a causa della separazione. Per scoprire se ci sarà un cambiamento sulla sua difficile situazione matrimoniale, non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti.