Non tutti sanno che per coltivare delle piante sane, forti e rigogliose è molto importante conoscere qualche trucchetto e saperli sfruttare. Sicuramente, dopo i nostri consigli riuscirete ad avere un orto davvero incredibile: scopriamo di più.

L’estate è arrivata e nel mese di giugno possiamo proprio sbizzarrirci nel nostro orto, dato che è il periodo più adatto per piantare nell’orto diversi ortaggi. Ma occorrono dei trucchetti infallibili per non sbagliare e far nascere delle piante produttive e rigogliose. Volete sapere uno dei metodi meno conosciuti ma super efficace? Scopriamo di più: rimarrete a bocca aperta.

Trucco per far nascere un orto rigoglioso | Impensabile

Senza dubbio, per prendersi cura di un orto c’è bisogno di tantissima pazienza e tempo. Soprattutto in alcune fasi, in cui la pianta deve avere maggior attenzione. E’ molto faticoso, ma grazie a dei trucchetti infallibili e dei buoni consigli, basta davvero poco per ottenere delle piante incredibili.

Fare un orto anche di piccole dimensioni, è un momento magico in cui si sta a contatto con la natura. Inoltre, non c’è niente di più salutare, perché allontana lo stress e le verdure che produciamo sono adatte per una sana alimentazione.

Ma l’importante è sempre la qualità e non la quantità, sicuramente, la vostra salute ringrazierà, soprattutto se coltivate senza l’uso dei pesticidi. Ma bisogna partire dalle basi, ovvero dal terreno, come possiamo renderlo fertile? Scopriamo di più.

Il metodo infallibile per un orto incredibile

La prima regola per creare un orto fantastico è saper concimare il terreno per renderlo più soffice. Quando le piante sono più grandi, bisogna far attenzione alle loro foglie a causa della possibile presenza dei parassiti.

Alcuni utilizzano dei pesticidi, ma come abbiamo detto all’inizio, sarebbe meglio utilizzare dei metodi più naturali, oppure affidarci alla tecnica della consociazione, ovvero coltivare diverse piante compatibili nello stesso terreno.

Siccome siamo nel mese di giugno, si potrebbero piantare cavoli e carote. Ma non tutti sanno che il rosmarino coltivato vicino a questi due ortaggi, potrebbe essere utile a proteggerli dai parassiti.

Un’erba aromatica che elimina gli insetti a causa del forte odore che li allontana. Ma il rosmarino, non è l’unico, dato che anche la pianta del fagiolo ha questi benefici. Un metodo naturale al 100% e davvero efficace, nato nell’antichità ma che ancora oggi è molto utilizzato.