“Non sapevo di essere incinta”, cicogna in casa Hunziker? Salta fuori tutto

Dopo l’avvicinamento ad Angolini arriva un altro scoop, a casa Hunziker è in arrivo la cicogna? Proprio lei non sapeva di essere incinta: ecco tutti i dettagli a riguardo e cosa accadrà prossimamente.

Come ben saprete in questi ultimi mesi sul nome della nota conduttrice Michelle si è scagliato letteralmente un putiferio mediatico che la dipingeva come la protagonista indiscussa. Per chi non lo sapesse appunto la donna si è separata dal suo ex marito, ovvero l’imprenditore Tomaso Trussardi, solo qualche mese fa anche se in molti ipotizzano che in realtà la coppia si sia separata in privato ormai da molto tempo. Dopo aver confermato pubblicamente la notizia la donna ha raccontato la sua versione dei fatti senza però mai dipingere l’ex marito con parole negative. Fra loro appunto, nonostante la separazione, vi è una grande stima ed un legame che entrambi continueranno a coltivare nel rispetto delle loro due figlie, ovvero Sole e Celeste.

Proprio per loro due infatti entrambi hanno deciso di mantenere comunque i rapporti ed evitare discussioni inutili che potrebbero andare ad intaccare ed influenzare la crescita della loro due splendide bambine. Dopo solo qualche mese però la donna ha iniziato a frequentare il medico più amato e stimato da tutto il mondo dello spettacolo, ovvero Giovanni Angiolini.

I due non hanno mai confermato la loro relazione ed anzi, la stessa conduttrice ha confessato più e più volte di essere felicemente single. Le sue parole però non corrispondono ai fatti dal momento che innumerevoli paparazzi hanno immortalato alcune scene romantiche che li ritraevano insieme. Vediamo quindi nel dettaglio cosa accadrà realmente nei prossimi mesi.

In arrivo la cicogna in casa Hunziker? Ecco tutta la verità a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato in questo ultimo periodo si parla molto della nota conduttrice, inoltre alcune voci attendibili confermano l’evolversi della loro relazione. un chiacchiericcio in particolare appunto vede la presunta coppia prossima al grande passo. Pare infatti che, secondo il parere di molti, Angiolini attualmente stia cercando casa proprio vicino all’abitazione della donna così da poterla vedere ogni qualvolta lo desidera.

Ebbene tutto questo posta ricondurre ad una possibile gravidanza futura, questa volta ad essere sotto l’occhio del ciglione non è affatto la conduttrice ma bensì sua figlia. Stiamo ovviamente parlando della famosa Aurora Ramazotti, la quale non tempo si è creata un nome indipendentemente dal successo dei genitori, attirando così l’attenzione del pubblico. In questi ultimi giorni infatti si parla molto di una possibile gravidanza della ragazza, la quale è ormai fidanzata da molti anni.

Come potete ben vedere dall’immagine sopra inserita però non vi è alcuna verità nelle parole che attualmente continuano a circolare. Proprio per questo motivo infatti Aurora ha deciso di condividere questo simpatico ‘annuncio’ sulle sue Instagram Story.