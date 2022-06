Raoul Bova e Chiara Giordano, sono state una delle coppie più discusse di sempre. Il loro amore è naufragato dopo diversi anni dal matrimonio. Ma sapete che i due hanno un figlio bello e affascinante? Assomiglia molto a suo padre: conosciamolo.

Raoul Bova, una delle star del panorama del cinema italiano e non solo. Lui è apprezzatissimo anche all’estero, grazie al suo talento ma anche al suo incredibile fascino. Ma sapete che ha un figlio bellissimo che gli somiglia clamorosamente? E’ addirittura molto più bello di lui. Il giovane si chiama Alessandro Bova, siete pronti a conoscerlo meglio? Scopriamo di più.

Raoul Bova e Chiara Giordano: il loro amore

Raoul Bova e Chiara Giordano sono stati legati per circa 13 anni, ma dopo diversi anni, i due hanno deciso di intraprendere strade separate. Il motivo? Sarebbe il tradimento dell’attore nei confronti della sua ex moglie, infatti, in un’intervista nel salotto di Maurizio Costanzo ha rivelato:

“Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma non provare più amore”

Come ben saprete, dal loro amore sono nati due splendidi figli, si chiamano Francesco e Alessandro. Sicuramente per loro non è stata facile la separazione dei genitori, ma Raoul e Chiara hanno saputo mantenere un certo equilibrio.

Ma avete mai visto Alessandro Bova? E’ un ragazzo davvero affascinante, appena lo vedrete vi innamorerete di lui: conosciamolo meglio.

Chi è Alessandro Bova: tutto sul figlio di Raoul Bova

Classe 2000, nato a Roma il 29 gennaio, Alessandro Bova è il primogenito di Raoul Bova e di Chiara Giordano. Malgrado sia il figlio di uno dei più grandi attori italiani, lui si sta costruendo il suo futuro con le sue forze. I

Il ragazzo dedica moltissimo tempo alle sue passioni, ovvero: la pittura e il disegno. Il suo fan numero uno è proprio sua mamma, infatti, quando lui ha debuttato ad una mostra, Chiara è rimasta davvero entusiasta.

Il rapporto con i suoi genitori è fantastico. Inoltre, dalle foto che pubblica sui social, non possiamo non notare la clamorosa somiglianza che c’è con suo padre. Alessandro è un ragazzo davvero speciale, lui è anche molto legato alle due sue sorelline Luna e Alma, figlie di suo padre e della compagna Rocío Muñoz Morales.