Lulù Selassié, micidiale vendetta per Bortuzzo: beccata con l’altro protagonista del GF Vip

Manuel Bortuzzo ormai non esiste più nella vita di Lulù Selassié. La principessa si vendica con lui: beccata con un altro volto noto del Grande Fratello Vip. I fan increduli sono al settimo cielo.

Lulù Selassié, arriva la vendetta nei confronti di Manuel

Lulù Selassié si è fatta conoscere per la sua dolcezza e per il suo buon cuore nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality che l’ha lanciata al successo, le ha consentito di diventare oggi una star del mondo dei social.

Da quando si sono spenti i riflettori della casa di Cinecittà, Lulù è sempre stata protagonista di eventi pubblici che hanno fatto sì che potesse crearsi uno spazio sempre più ampio nel mondo dello spettacolo, realizzando così uno dei suoi più grandi desideri.

Sebbene non abbia mai messo da parte il sogno di diventare una cantante, spesso è proprio tramite i social che allieta i suoi tantissimi seguitori con canzoni ed esibizioni amatoriali che tanto piacciono ai suoi fan.

Nella casa del Grande Fratello Vip la principessa si è fatta notare anche per la sua relazione con il nuotatore triestino Manuel Bortuzzo con il quale oggi ha chiuso ogni rapporto. Manuel però è un capitolo vecchio e doloroso, fortunatamente superato alla grande, o almeno così sembra. Ora nel cuore della principessa c’è lui, un altro protagonista del Grande Fratello Vip.

La principessa beccata con un altro protagonista del GF Vip

Manuel e Lulù si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. La loro era inizialmente un’amicizia che, con perseveranza e dedizione, soprattutto da parte della principessa etiope, ha finito per trasformarsi in un sentimento meraviglioso.

I due piccioncini sono durati però, fuori dalla casa, quanto un gatto in tangenziale. Come un fulmine a ciel sereno, qualche mese fa, la Selassié è venuta a scoprire, tramite un comunicato social, dell’intenzione di Manuel di voler chiudere ogni rapporto con lei: è stata una batosta senza precedenti per la principessa.

Lulù ha ha confessato di aver sofferto molto per questa separazione ma oggi, il sereno sembra essere ritornato nella sua vita. Manuel è acqua passata, la principessa torna a sorridere grazie all’appoggio dei suoi tantissimi fan e chiaramente delle sue sorelle, Jessica e Clarissa.

Ma non è tutto. Sapete con chi è stata beccata la principessa? In compagnia di un altro protagonista del Grande Fratello Vip: stiamo parlando niente poco di meno che di Alfonso Signorini.

In un video che è diventato virale, le tre sorelle si vedono per la strada in compagnia del conduttore del noto reality di Mediaset. Le principesse improvvisano un’esibizione dinanzi alla faccia attonita del direttore di Chi, che ironicamente, ad un certo punto, le abbandona e va via.

Il siparietto è tutto da ridere. Le frizzanti sorelle Selassié e in particolare Lulù, sono rimaste in ottimi rapporti con Alfonso Signorini che è stato in un certo senso il loro talent scout.