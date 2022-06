Frigo, in estate i più furbi lasciano sempre una patata cruda: se ci provi non smetti più

Il frigo è il luogo in cui viene conservata la maggior parte degli alimenti. Per questo motivo, deve essere sempre pulito per evitare che i germi vi si depositino e contaminino i nostri alimenti.

Quando pensiamo alla pulizia del frigorifero, proprio perché contiene i nostri alimenti i prodotti migliori per la sua pulizia devono essere quelli più naturali. Un altro motivo è molto semplice: se lo si fa con prodotti chimici, il frigorifero può impregnarsi del loro odore.

Pulizia del frigo, come averlo sempre profumato

Sebbene sia possibile lavare i cassetti, i vassoi e i ripiani del frigorifero nel lavandino con un po’ di acqua calda e sapone e con un panno morbido, l’ingrediente naturale migliore è l’aceto (perfetto anche se lo sporco è molto incrostato, perché ha proprietà disinfettanti e sgrassanti).

Per la pulizia basta mescolare l’aceto con l’acqua, versare la miscela in un flacone spray, quindi si deve spruzzare e asciugare con un panno da cucina.

Per pulire le pareti interne del frigorifero, è meglio utilizzare il bicarbonato, un prodotto sgrassante e antibatterico dall’odore neutro. Un’altra alternativa, se preferite, è impiegare una soluzione di acqua e il limone.

Tra gli alimenti e le specialità gastronomiche alcune sono in grado non solo di spargere cattivo odore ovunque in casa, compreso il frigo.

In particolare quando si cuociono verdure come i cavolfiori. Per eliminare il cattivo odore si lasciano le finestre aperte e si lascia girare l’aria. Tuttavia il puzzo finisce per attaccarsi a tendaggi e divani.

Se non vengono consumate subito le verdure finiscono in frigorifero e se non sono riposte ermeticamente, finiscono con il diffondere il loro odore ovunque in frigo. Inoltre nel frigorifero si conservano altri alimenti come formaggi e salumi, che possono essere in qualche modo contaminati da altri odori.

Deodorare con la patata cruda

Uno degli alimenti estivi che maggiormente rilascia un forte odore è il melone, non si può resistere ad averne sempre uno a portata di frigo. Oltre ad essere una frutta sana è ricco di preziosi sali minerali, è perfetto per fare un pranzo o una cena veloce.

Tuttavia, la sola presenza del melone in frigo, cambia l’odore che emana il frigorifero. Motivo per cui quando si acquista il melone occorre avere delle accortezze e cercare quando è possibile di consumarlo tutto in giornata.

Anche se il gusto che emana non si può definire sgradevole, a questo inconveniente si può trovare una rapida soluzione grazie alla patata. Mezza patata sbucciata e cruda ha il potere di agire come un “assorbi-odori” naturale.

Sarà sufficiente posizionarla in una vano qualunque dl frigo, dal ripiano allo sportello e lei agirà in modo del tutto naturale.