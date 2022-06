Eros Ramazzotti, spunta fuori il suo vero grande amore: prima di Michelle c’era proprio lei

Dopo moltissimi anni spunta finalmente tutta la verità, prima di Michelle Hunziker il cantante Eros Ramazzotti ha incontrato il suo unico e vero grande amore. Ecco di chi si tratta e come si è svolta la loro relazione.

Come ben saprete in questi ultimi tempi il nome del famigerato cantante ha fatto molto discutere ed inoltre si è ritrovato ad interpretare il ruolo da protagonista al fianco del nome della famosa showgirl Michelle Hunziker. Per chi non lo sapesse il loro rapporto dopo la dolorosa separazione era quasi inesistente. I due infatti tentava semplicemente di mantenere vivo il pensiero di famiglia unica così da non influenzare negativamente sulla crescita della loro figlia Aurora Ramazzotti. Entrambi però hanno avvertito diverse difficoltà nell’affrontare la realtà dei fatti ed ovviamente il loro allontanamento definitivo.

Con il passare del tempo però il dolore si è alleviato ed i due hanno continuato a camminare per le loro strade, ben separate. Hanno quindi assaporato nuovamente l’emozione dell’amore ed entrambi sono convolati a nozze. Dopo la separazione di Michelle dal noto imprenditore Tomaso Trussardi i due, del tutto inaspettatamente, si sono rivisti e tra loro è nato nuovamente un rapporto che va ben oltre a ciò che in molti si sarebbero mai potuto immaginare.

Questo ha incuriosito i fan, i quali sperano in un ritorno di fiamma ormai da innumerevoli anni. Questi ultimi però dimenticano che il cuore del cantante, ancor prima di conoscere l’attuale conduttrice, era follemente innamorato di una splendida ragazza. La quale rappresenta per lui il suo unico grane amore. Vediamo quindi nel dettaglio di chi si tratta effettivamente e come si è evoluta nel tempo la loro relazione.

Eros Ramazzotti, altro che Michelle, il suo cuore batteva proprio per lei: i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato, la storia d’amore tra il cantante e la conduttrice è stata incantevole e vederli nuovamente vicini è ancor più magico. Pare però che per lui, lei in realtà non è davvero il suo grande amore. Nelle ultime ore ha iniziato appunto a circolare una notizia che ha lasciato tutti letteralmente senza parole.

Il cantante ha deciso di far uscire il suo nuovo disco, il quale si chiama esplicitamente: Ti vorrei rivedere. Per chi non lo avesse capito, l’album parla proprio dell’amore che provava per questa donna, della quale però purtroppo si conosce solo il nome. Stiamo ovviamente parlando di Donatella Giussani. Pare quindi che il noto cantante abbai deciso di ripercorrere ogni minimo momento trascorso in sua compagni tramite la musica, chi meglio di lui saprebbe farlo?