Antonino Spinalbese, noto al pubblico per la sua storia con Belén Rodriguez. Ma sapete che oltre a lavorare come parrucchiere, fa un altro mestiere? L’ex della showgirl argentina guadagna delle cifre assurde: scopriamo quanto.

Antonino Spinalbese, malgrado sia il personaggio del momento, il pubblico sa davvero poco su di lui, dato che è una persona estremamente geloso della sua vita privata. Ultimamente si è parlato della sua recente storia d’amore con Belen Rodriguez con la quale ha avuto una figlia, Luna Marì.

I due si sono lasciati da poco e lei è tornata dal suo ex marito Stefano De Martino. Ma oltre a questo, credete di saper tutto su Antonino? Ad esempio, sapete che oltre ad essere un parrucchiere di successo, svolge anche altri lavori? Scopriamo insieme quali.

La carriera di Antonino Spinalbese

Classe 1965, nato il 1° febbraio a La Spezia. Antonino Spinalbese, noto al mondo della cronaca rosa, per essere stato il compagno di Belen Rodriguez. Dal loro amore è nata anche la piccola Luna Marì. Della sua vita privata sappiamo quasi tutto, ma in pochi conoscono realmente la sua carriera.

Antonino, dopo essersi diplomato decide di trasferirsi a Milano dove ha la possibilità di studiare e coltivare la sua passione per l’hair stylist. Dopo poco tempo, grazie alla sua bravura, è arrivato a lavorare per uno dei più grandi saloni della città situato nella via principale di Milano, ovvero quello di Aldo Coppola sul Corso Garibaldi.

Ed è proprio lì che conosce tantissimi personaggi dello spettacolo. Successivamente, si dedica alla sua passione per la fotografia, diventando così un fotografo professionista e anche un modello. Grazie alla popolarità per la sua storia con Belen, oggi è un influencer di successo. Ma sapete quanto guadagna? La cifra è assurda.

Quanto guadagna Antonino Spinalbese? Uno stipendio da capogiro

Come abbiamo detto Antonino Spinalbese fa ben 4 mestieri: parrucchiere, influencer, modello e fotografo. Dei lavori che portano un gran guadagno a fine mese. Senza dubbio, il mestiere con il compenso più alto è proprio quello da influencer, infatti, si arriva a guadagnare fino a 50 mila euro per la pubblicazione di un post.

Per quanto riguarda il mestiere di hairstylist si riesce a portare a casa anche più di 2000 mila euro al mese, la stessa cifra vale per chi svolge la professione di fotografo professionista. Ricordiamo che Antonino è anche un modello, in Italia, si può arrivare a guadagnare circa € 30.000 all’anno.