Charlene di Monaco, colpo di fulmine con un uomo sposato: è più famoso di Alberto | FOTO

Charlene di Monaco si invaghisce di un altro uomo: arriva il colpo di fulmine con un affascinante gentleman sposato. Lui è bellissimo ma soprattutto più famoso di Alberto. Ecco di chi si tratta.

Charlene di Monaco, altro che Alberto! Il suo cuore appartiene ad un altro uomo: lui è sposato, ricco e più famoso del sovrano monegasco, ma soprattutto è bellissimo e conosciuto in tutto il mondo. Vediamo chi ha ‘conquistato’ il cuore della principessa sudafricana.

Charlene di Monaco perde la testa per un uomo sposato

Charlene di Monaco è di nuovo protagonista del gossip. La consorte di Alberto II beccata in compagnia di un uomo bello, ricco, famoso ma, ahinoi, sposato. Lui lo conosce tutto il mondo, ha un seguito di fan senza precedenti.

Che cosa sta succedendo, si chiedono i sudditi, tra i due sovrani monegaschi? Le cose vanno davvero male come si mormora da un po’ di tempo? Sono ormai diversi mesi che la Wittstock e Alberto II sembrano non andare più d’accordo.

Per settimane si è parlato di un divorzio che avrebbe dovuto porre fine per sempre ad uno dei matrimoni reali più chiacchierate e polemici del momento, ma pare che i due coniugi abbiano raggiunto un accordo e stipulato un patto segreto favorevole ad entrambi.

Charlene però adesso ha le idee chiare, nemmeno Alberto può più essere d’ostacolo alla sua libertà e ai suoi sentimenti. La principessa non si nasconde più: colta in flagrante insieme a un altro uomo. Scopriamo chi ha ‘rapito’ il suo cuore.

Chi è il famosissimo che ha conquistato il cuore della principessa

Charlene di Monaco non si nasconde più e si mostra in ‘dolce’ compagnia di un altro uomo. Lui è sposato, bellissimo e famoso più di Alberto: stiamo parlando niente popò di meno che di Patrick Dempsey. L’indiscrezione l’ha lanciata la rivista Here Paris.

Il noto attore hollywoodiano, noto per essere stato protagonista della serie Grey’s anatomy, il medical drama conosciuto in tutto il mondo, è intimo amico della principessa. In più occasioni, Charlene e Patrick sono stati paparazzati insieme e spesso l’americano è stato ospite della famiglia Grimaldi.

Purtroppo, e lo sappiamo che molti fan ci speravano, Charlene e Patrick non sono una coppia. L’attore americano è felicemente sposato da anni con Jillian Fink e i due continuano ad essere innamorati come il primo giorno.

Tuttavia Patrick Dempsey raggiunge spesso Monte Carlo e alloggia a Monaco proprio vicino il palazzo dei Grimaldi. Anche qualche giorno fa è stato beccato proprio con la principessa, ospite insieme ai sovrani monegaschi, del Gran Premio di Monaco.

L’attore si è mostrato sorridente e raggiante accanto alla Wittstock che era bella come il sole. Patrick Dempsey è un appassionato di motori e non si perde una sola competizione e quelle organizzate a Monte Carlo sono le sue preferite.