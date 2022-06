Zanzare, ma quale zampirone: ti bastano 40 centesimi per vivere in pace tutta l’estate

Cene romantiche, lavori in giardino, pranzi con amici: certi momenti magici possono essere rovinati dalle zanzare. Sono l’incubo dell’estate perché vengono attratte dal caldo e dall’umidità.

Molestano con il loro ronzio giorno e notte, attaccano senza pietà provocando irritazione e prurito. Puoi ritrovare la pace stando alla larga da prodotti chimici e costosi (zampironi, spray per il corpo, candele alla citronella). Esiste un metodo per sbarazzarsi definitivamente delle zanzare. E’ un trucco naturale, alla portata di tutti, economico, che ti consigliamo assolutamente.

Dichiara guerra alle zanzare per te e per i tuoi amici a 4 zampe

Il metodo naturale ed economico che descriviamo più avanti è la soluzione definitiva non solo per te ma anche per i tuoi animali domestici. Certe tipologie di zanzare (ad esempio, il pappatacio) veicolano la leishmaniosi, una malattia molto grave che può compromettere la vita stessa di un cane.

Per proteggere i tuoi amici a 4 zampe, sarà necessario applicare un antiparassitario, soprattutto nella stagione calda.

Il problema delle zanzare può diventare solo un ricordo con il sistema che scoprirai nel prossimo paragrafo, in grado di disinfestare ambienti interni ed esterni da questi insetti malefici.

Liberarsi dalle zanzare spendendo solo 40 centesimi

Se vuoi goderti l’estate senza tormenti e liberarti dalle zanzare spendendo solo 40 centesimi scopri di seguito come fare.

Ti basteranno una bottiglia di plastica con tappo piccolo, acqua calda, lievito di birra e zucchero per costruire una trappola mortale per le zanzare non inquinante. L’ambiente ti ringrazierà, le zanzare no.

Ecco come procedere:

Taglia la bottiglia di plastica a metà, in senso orizzontale;

Ribalta la parte del collo all’interno della parte inferiore per creare una specie di imbuto per intrappolare le zanzare;

Una volta che hai rovesciato la parte superiore in quella inferiore dovrai riempirla;

La soluzione con cui riempire la bottiglia è costituita da un mix di acqua calda, 4 cucchiai di zucchero ed una bustina di lievito di birra (quello usato per la pizza o il pane).

Fatto. La miscela è micidiale per le zanzare. All’inizio l’anidride carbonica emessa dall’unione di zucchero e lievito le attirerà con l’inganno. In seguito, le zanzare attratte dalla soluzione precipiteranno nel collo rovesciato della bottiglia e moriranno.

Le zanzare individuano le prede attraverso l’anidride carbonica rilasciata da ogni essere vivente. Per questo motivo, riescono a captare, rintracciare persone e animali ovunque vadano.