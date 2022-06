“Lo ricorderò sempre”, il cuore di Maria in mille pezzi: addio all’amatissimo allievo di Amici

By

Maria De Filippi, il cuore della famosa conduttrice è in mille pezzi: addio all’amatissimo allievo di Amici. Le sue parole toccanti hanno commosso l’Italia intera.

Maria De Filippi commuove l’Italia

Maria De Filippi si può considerare senza dubbio una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Si è sempre distinta da tutti gli altri professionisti del piccolo schermo per la sua sensibilità e la sua dolcezza, mai nessuno più di lei, è in grado di penetrare nel cuore delle persone che incrociano il suo cammino e soprattutto il suo sguardo.

La conduttrice di Uomini e Donne ha sempre la parola giusta per tutti. Con la dote rara dell’introspezione che è qualità di pochi, è sempre in grado di trovare una soluzione per ogni problema ma soprattutto di illuminare le menti e aprirle al ragionamento.

Eppure proprio qualche ora fa, la famosa presentatrice si è mostrata in una veste mai vista. Lei che di solito tende a essere razionale ed ermetica se si parla dei suoi sentimenti, si è aperta ai telespettatori e commossa, ha emozionato l’Italia intera. Il suo addio all’amatissimo allievo di Amici ha spezzato il cuore di tutti.

Addio all’amatissimo allievo di Amici, le parole della conduttrice sono strazianti

Non era mai successa una cosa del genere, Maria De Filippi si espone in prima persona per manifestare solidarietà e affetto alla famiglia di un allievo di Amici venuto a mancare prematuramente. La conduttrice più amata del piccolo schermo ha voluto ricordare con affetto Michele Merlo.

Conosciuto con il nome di Mike Bird, Michele è stato uno degli allievi della sua accademia, protagonista dell’edizione 2017, quella vinta da Andreas Muller. Timido, introspettivo ma con un mondo di emozioni da raccontare, purtroppo Michele si è spento prematuramente a causa di una leucemia fulminante che lo ha portato alla morte dopo quattro terribili giorni di agonia.

Figlio unico, la sua dipartita è stata e continua ad essere un dolore immenso per mamma Katia e papà Domenico che a distanza di un anno non si rassegnano alla perdita del loro gioiello più prezioso.

Proprio il papà di Michele ha organizzato un evento benefico per raccogliere fondi destinati agli studi sulla leucemia e diversi personaggi famosi del piccolo schermo sono intervenuti con dei videomessaggi per esprimere il loro affetto alla famiglia e ricordare con un pensiero personale la bellissima persona che era Michele Merlo.

Tra coloro che hanno deciso di rendere omaggio al cantante scomparso prematuramente c’è anche Maria De Filippi le cui parole hanno emozionato l’Italia intera. La conduttrice di Amici esordisce dicendo:

“Volevo parlare a Katia e a Domenico per dire loro quanto sono vicina, che il ricordo di Michele resterà sempre con me…I suoi silenzi, i suoi mezzi sorrisi, le sue smorfie e i suoi sguardi…”.

Maria e Michele erano legati da un rapporto molto stretto. La conduttrice ha avuto occasione di conoscerlo anche fuori dalla scuola e la sua dipartita è stata un duro colpo anche per lei. Ma come ha ricordato la stessa presentatrice, “Michele non sarà mai un ricordo ma sempre una presenza”.