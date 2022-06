Granita all’anguria, ci metti 5 minuti a prepararla: mai bevuto niente di più rinfrescante

By

Ecco che oggi vi sveliamo una deliziosa ricetta che vi aiuterà a riprodurre una perfetta granita all’anguria in soli 5 minuti. Vi sveliamo tutto.

Non c’è dubbio che l’anguria sia uno dei frutti della stella dell’estate, e anche se possiamo includerlo in diverse ricette, ci piace anche consumarlo da solo!

A metà mattina o a metà pomeriggio, a bocconcini o a cubetti, molto fresco o a temperatura ambiente.

A tal proposito, oggi vi proponiamo una ricetta incredibile che vi spiegherà passo dopo passo come realizzare una granita all’anguria!

Gli ingredienti della granita all’anguria

Sappiate che è meglio che compriate la precisa quantità di anguria che intendere consumare. Questo perché non è affatto conveniente conservarla per diversi giorni in frigorifero.

Le basse temperature, infatti, fanno si che la polpa si ammorbidisca. Così perde qualità.

Questa ricetta è incredibile perché conserva tutto il sapore e la freschezza dell’anguria. Ecco di seguito gli ingredienti:

225 grammi di anguria

2 cucchiaini di zucchero

180-200 grammi di ghiaccio tritato.

Ed ecco invece la prima fase del procedimento:

Fare questa granita all’anguria, quello che ti serve è un frullatore o un robot da cucina tipo Bimby o simili.

È semplice come tritare l’anguria, eliminando i semi se ne ha. Quindi mettete l’anguria nel bicchiere del frullatore e aggiungete lo zucchero. Frullare fino a quando l’anguria non sarà diventata liquida.

Continuate a leggere per scoprire la seconda fase del procedimento davvero semplicissimo, che vi permetterà di ottenere una granita stupenda!

Il procedimento della semplicissima ricetta

Quindi incorporare il ghiaccio tritato e tritare alla massima potenza fino a ottenere la consistenza di una granita, essendo stata integrata con il succo di anguria.

Ora avrete già finito e potrete servite e gustare la granita di anguria naturale in un bicchiere: è come mangiare la frutta ma in un sorso, molto rinfrescante.

Soprattutto, questa ricetta può essere ripetuta tutte le volte che lo desiderate vista la sua facilità di preparazione.

Che aspettate? Ora non vi resta che consumare l’anguria, un alimento associato all’estate e che non sorprende per il suo sapore.

E’ è un frutto ad alto contenuto d’acqua (si tratta di ben il 92% della sua composizione) e che è costituita da importanti elettroliti.

L’anguria può essere consumata in qualsiasi momento ed è uno “spuntino” ideale sia per i grandi e che per i piccini. Fateci sapere se siete riusciti a realizzare quest’incredibile ricetta!