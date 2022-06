Fabio Fazio, uno dei conduttori più celebri del piccolo schermo. proprio per questo, tantissimi fan sono curiosi di scoprire di più sulla sua vita privata. Ad esempio, avete mai visto sua figlia? E’ una ragazza spettacolare: vediamola.

Grazie alla sua professionalità e talento è riuscito a riservarsi un posto nella storia del mondo dell’intrattenimento televisivo italiano. In molti avrebbero il desiderio di conoscerlo meglio, ma come ben sapete, lui cerca in tutti i modi di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Sono in pochi ad aver visto la figlia del conduttore di Che tempo che fa. E’ cresciuta tantissimo e oggi è una ragazza davvero bellissima: scopriamo di più.

La vita privata di Fabio Fazio

La carriera di Fabio Fazio è costellata da grandi successi, tutto grazie al sacrificio e allo studio che lo hanno portato ad essere uno dei conduttori più seguiti e apprezzati del piccolo schermo. Lui è uno dei pochi ad aver intervistato personaggi iconici conosciuti in tutto il mondo. A partire da Madonna, Bill Gates o Papa Francesco.

Il conduttore di Che tempo che fa è stato anche al timone di altre trasmissioni molto importanti, come Sanremo. Ma nel corso degli anni, non solo ha attirato l’attenzione per il suo lavoro, ma anche per la sua vita privata.

Non tutti sanno che Fabio è sposato con una donna bellissima, di nome Gioia Selis. Dal loro amore sono nati anche due figli: Michele (2004) e Caterina (2009). Avete mai visto la secondogenita di Fazio? E’ cresciuta tantissimo ed è diventata una ragazza bellissima: conosciamola meglio.

Chi è Caterina Fazio: tutto sulla figlia del conduttore di Che tempo che fa

Caterina Fazio è la figlia dell’amatissimo Fabio Fazio. Purtroppo su di lei non abbiamo tante informazioni, dato che è ancora molto giovane per apparire e farsi conoscere al pubblico. Ma dalle foto che i paparazzi hanno scattato alla famiglia, possiamo notare la clamorosa somiglianza con suo padre.

In rete già circolavano in rete immagini di lei da bambina, ma oggi grazie alle foto immortalate dai paparazzi a Savona, vediamo quanto è cresciuta la piccola Caterina. E’ davvero una ragazza bellissima e dolcissima.

Ha 12 anni ed è legatissima alla sua famiglia, infatti, quando Fabio ha del tempo libero, lei lo trascorre insieme a lui, sua mamma Gloria e anche al fratello maggiore, Michele, facendo delle lunghe passeggiate nella città ligure.