By

Vi ricordate di Ela Weber? La nota e amata showgirl, soprannominata “sellerona” da Paolo Bonolis. Ma che fine ha fatto? E’ scomparsa completamente dai riflettori a causa di una terribile malattia: scopriamo cosa è successo.

Ela Weber – Lettoquotidiano.itEla Weber, storico volto degli anni ’90 che al fianco di Paolo Bonolis, nella trasmissione “Tira & molla”, conquistò il cuore di milioni di telespettatori con la sua incredibile bellezza e simpatia. E’ difficile pensare che la bionda valletta tedesca sia sparita completamente dal piccolo schermo, ma sapete che fine ha fatto? E’ stata costretta a ritirarsi a causa di una brutta malattia: ecco cosa è successo.

Ela Weber costretta a ritirarsi dalle scene: il motivo

Ela Weber, nota a tutti come la “Sellerona”. Impossibile non conoscerla, per anni ha fatto sognare milioni di telespettatori con la sua incredibile bellezza, nel famoso quiz game condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Tira e Molla, entrando così nella storia della televisione italiana.

Bionda, occhi color ghiaccio, alta 1,80 cm e un corpo da sogno. Ma soprattutto simpatica e con una grande capacità d’intrattenimento. Il successo è arrivato negli anni ’90, Ha preso parte anche a pellicole molto importanti e conosciute come “Paparazzi”. Inoltre, è stata una concorrente di alcuni reality show: “La Fattoria”, “L’isola dei famosi” e “Grande fratello VIP”.

Già da qualche anno non la vediamo più apparire nel piccolo schermo. Purtroppo, è stata costretta a ritirarsi dalle scene per un motivo serio e complicato. La nota showgirl tedesca, ha sofferto di depressione. Oggi la sua vita è completamente diversa: scopriamo che fine ha fatto.

Ela Weber, che fine ha fatto? La sua nuova vita lontana

Attualmente, la Sellerona, conduce una vita completamente diversa. Si è allontanata dai riflettori a causa del terribile male da cui è stata colpita diversi anni fa. Oggi sta bene, si è ripresa grazie all’amore della sua famiglia.

Nel 2009, si è sposata con Andrea Bonacci, un uomo che non fa assolutamente parte del mondo dello spettacolo. Anche in questa occasione, ha dimostrato di essere una donna davvero speciale, infatti, al posto dei regali, ha chiesto agli invitati di fare una donazione all’associazione Aquilone Blu ONLUS per costruire un’area ludico-didattica ai bambini terremotati dell’Aquila.

Oggi Ela conduce una vita tranquilla, vive in campagna circondata da tantissimi animali. Ha un profilo IG, ma non è più attivo dal 2019. I suoi fan sperano di rivederla molto presto in televisione, chissà se questo desiderio si avvererà.