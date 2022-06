Cubetti di ghiaccio nelle piante, lo strabiliante motivo per cui stanno iniziando a farlo tutti

Ecco perché dopo questa guida siamo sicuri che metterai sempre i cubetti di ghiaccio nelle piante. Continuate a leggere per scoprire tutto.

In casa, avete delle piante morte o sciupate e non sapete come fare per curarle? In questa guida vi spiegheremo alcune soluzioni per mantenerle in salute.

In particolare, vi sveleremo come utilizzare dei cubetti di ghiaccio nelle vostre piante, perché dovreste usarli spesso e cosa possono fare alle vostre piante.

Continuate a leggere per scoprire questo incredibile trucco e in generale come mantenere curate le vostre piante! Siamo sicuri che ritroverete le vostre piante rinvigorite senza che ve ne rendiate conto.

Alcune soluzioni per mantenere le piante rigogliose

Se le tue piante si sono seccate, ecco la guida che puoi usare per far sì che tornino come un tempo. Bastano pochi accorgimenti per far rivivere le vostre piante e tutto il vostro giardino.

Per prima cosa taglia le foglie, i fiori e i rami secchi. Estrai la pianta dal vaso con cautela, con un po’ di terriccio intorno per non danneggiare le radici.

Mettila in una ciotola piena di acqua tiepida per 10 minuti. Lascia scolare l’acqua in eccesso su un piatto.

Metti la pianta in un sacchetto di plastica e chiudilo. Ciò causerà un effetto serra in modo che l’idratazione delle foglie sia più veloce.

Se la pianta non è molto secca, saranno sufficienti due ore. Se invece è molto secco, è meglio aspettare due giorni.

Adesso, invece, vi sveliamo perché è un’ottima soluzione mettere dei cubetti freddi nelle piante.

Perché mettere i cubetti di ghiaccio nelle piante

Non tutti lo sanno, ma i cubetti di ghiaccio sono dei rimedi validissimi per chiunque abbia, nel proprio giardino, delle piante rovinate.

Per utilizzarli, per prima cosa dovremo diluire in un contenitore l’acqua con una goccia di fertilizzante per piante fiorite.

Quindi mescoliamo con l’aiuto di un cucchiaino e prendiamo un contenitore del ghiaccio.

A questo punto non dovremo far altro che versare dentro il liquido ottenuto e congelarlo.

Il giorno dopo successivo, dovremo prendere dei cubetti di ghiaccio e inserirli all’interno nel terriccio.

Perciò dovremo ripetere il procedimento almeno una volta alla settimana. Così noterete che le piante saranno migliorate in tema di salute.

E voi conoscevate questo procedimento con i cubetti di ghiaccio? Fateci sapere se ottenete dei benefici dall’uso dei cubetti di ghiaccio nelle vostre piante.