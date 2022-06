Gli appassionati di Uomini e Donne, si ricorderanno di Tara Gabrieletto. Lei è stata una delle corteggiatrici più amate del dating show di Canale 5. Ma avete visto com’è cambiata? E’ irriconoscibile, sembra un’altra persona: vediamola.

Tara Gabrieletto, durante il suo percorso a Uomini e Donne, non solo aveva conquistato il cuore del pubblico, ma anche quello del tronista Cristian Galella. Sono passati diversi anni dalla sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi, ma è impossibile dimenticarsi di lei. Che fine ha fatto la storica corteggiatrice? Non ci crederete mai, è cambiata tantissimo, una trasformazione davvero incredibile. Farete fatica a riconoscerla.

Tara Gabrieletto dopo Uomini e Donne

Sono passati tanti anni dalla partecipazione di Tara Gabrieletto a Uomini e Donne, ma siamo sicuri che non vi sarete affatto dimenticati di lei. La giovane è stata una delle corteggiatrici più amate della storia della trasmissione di Canale 5.

Chi non la segue sui social network, non sa che vita conduce, la sua vita sentimentale oppure come sia cambiato il suo aspetto. Partiamo con ordine, Cristian e Tara, dopo che sono usciti dal programma di Maria De Filippi, si sono sposati nel 2016, ma si sono detti addio a luglio 2020, non sappiamo le motivazioni.

Nel corso di questi anni, l’aspetto della Gabrieletto è completamente cambiato, come anche la sua vita. Siete curiosi di vedere la sua incredibile trasformazione? Farete davvero fatica a riconoscerla: scopriamo di più.

Il cambiamento di Tara Gabrieletto

Come in molti saprete, oggi Tara Gabrieletto è una famosa influencer, infatti, sul suo profilo IG la seguono più di 600 mila follower. Lei è molto attiva sui social, infatti, pubblica spesso degli scatti della sua quotidianità.

Ed è proprio dalle foto che pubblica che possiamo notare il suo clamoroso cambiamento. Addirittura, alcuni sostengono che sia ricorsa alla chirurgia estetica, ma Tara non ha mai smentito o confermato nulla a riguardo.

Senza dubbio, l’aspetto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è molto diverso rispetto al passato, come anche la sua vita, infatti, abbiamo già detto prima che lei lavora sui social ed è un’influencer seguita da un pubblico davvero notevole che la sostiene e supporta in qualsiasi momento.

Ogni post che condivide ottiene sempre migliaia di like e commenti positivi, ma essendo un personaggio pubblico le critiche sui social non mancano mai.