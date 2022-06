“Si è innamorata di un 50enne”, la figlia di Al Bano sconvolge tutti: lui è famosissimo | FOTO

Colpo di scena per la giovane Romina Carrisi, la figlia di Al Bano perde completamente la tesa per un uomo molto più grande di lei. La notizia lascia tutti senza parole: ecco di chi si tratta realmente.

In questi ultimi tempi chi fa parte del mondo dello spettacolo si ritrova a dover giustificare in modo del tutto esagerato ogni minima mossa. I pettegolezzi giungono prima proprio grazie all’utilizzo delle nuove piattaforme social. Chi come lei ad esempio, figlia d’arte di genitori che hanno scritto letteralmente la storia della musica, si ritrova al centro del gossip anche senza volerlo. Questa volta però non si tratta affatto di un semplice chiacchiericcio, attualmente infatti ciò che attira maggiormente l’interesse del pubblico è proprio la sua vita sentimentale.

È molto diffuso ormai trovare la propria anima gemella senza tener conto di molti standardizzo che negli anni scorsi segnavano letteralmente un limite non oltrepassabile. Attualmente infatti le relazioni sono molto diverse, la conoscenza non si limita affatto a persone della propria età ma anzi, incuriosiscono orizzonti di diverse generazioni.

Ad esplorare queste nuove barriere è stata proprio lei, la quale infatti ha deciso di intraprendere una relazione con un uomo molto famoso ma di anni e anni più grande di lei. Vediamo quindi nel dettaglio di chi si tratta e da quanto dura la loro relazione d’amore.

Romina, figlia di Al Bano si innamora perdutamente di un uomo molto più grande di lei: lo conosciamo tutti

In quesi ultimi giorni un chiacchiericcio inizialmente basato su semplici ipotesi ha iniziato. prendere piede nel mondo del gossip. Nelle ultime ore però quello che doveva essere semplicemente il frutto dell’immaginazione di molti si è rivelato realtà. Per chi non lo sapesse circa 4 giorni fa si sono tenuti i festeggiamenti per il compleanno della figlia di Al Bano. La ragazza ha deciso di invitare le persone a lei più care, genitori compresi.

Ovviamente gli invitati sono stati deliziati dal canto del padre della ragazza, dal momento che è uno dei cantanti più famosi d’Italia. Quando si sono aperte le danze quindi tutti i presenti hanno deciso di ballare intorno alla festeggiata. Quest’ultima però si è lasciata trasportare dalle dolci note e dalle braccia del suo uomo. Stiamo proprio parlando di Stefano Rastelli, il quale ha ben 51 anni mentre lei ha solo 35 anni appena compiuti. Nonostante questa grande differenza di età i due appaiono completamente in sintonia e molto felici di stare l’uno al fianco dell’altra.