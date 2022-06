“Quest’acqua abbassa la glicemia”, non la beve mai nessuno ma può salvarti in pochi minuti

L’acqua ha una grande influenza sul mantenimento di una glicemia sana, forse la cosa più importante per chi soffre di diabete.

Abbassare la glicemia bevendo acqua

Mentre molte persone usano l’attività fisica (camminare a passo svelto, per esempio) come mezzo per abbassare la glicemia, bere acqua (e molta!) ha lo stesso effetto. L’acqua riduce letteralmente la glicemia diluendo la quantità di zucchero nel sangue.

Quando siamo correttamente idratati (e se siamo sotto insulina abbiamo il giusto dosaggio di insulina), il nostro flusso sanguigno è in perfetto equilibrio con la giusta quantità di glucosio.

Senza un’adeguata idratazione, però, quei livelli di glucosio si concentrano, rapidamente, con conseguente glicemia alta. Il modo migliore e più semplice per abbattere il glucosio in eccesso nel sangue è bere acqua.

Soprattutto, l’acqua è vitale per quelli che soffrono di diabete, in modo da non disidratarsi. Mentre la maggior parte del mondo rimane in costante disidratazione, le persone affette da questa patologia dovrebbero puntare ad avere una costante idratazione.

Quando il glucosio nel sangue diventa iper-concentrato (questo può verificarsi ovunque da circa 170mg/dL – 200mg/dL, anche se il numero varia da persona a persona), i nostri reni perdono la capacità di eliminare il glucosio in eccesso.

Quando il nostro corpo è in questo stato, i reni sono costretti a lavorare duramente per filtrare lo zucchero in eccesso. Se non ce la fanno, lo zucchero viene espulso attraverso le urine.

A questo punto, il corpo (che ha ancora un disperato bisogno di idratazione) inizia a prelevare liquidi da altri tessuti importanti, come tessuto degli occhi, il tessuto muscolare e quello cerebrale.

Col tempo, la mancanza di acqua nel sistema costringe i reni a trattenere più liquidi possibile. Trattenendo quei liquidi, i reni stanno anche accumulando glucosio indesiderato. Questo sforzo prolungato sui reni e può provocare danni a lungo termine sul corpo.

Bere acqua come una routine quotidiana

Se rimaniamo adeguatamente idratati, vedremo livelli di zucchero nel sangue migliori e, nel complesso, una salute migliore. Ma bere abbastanza acqua è sicuramente una sfida.