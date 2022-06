Polline, se sei allergico per te questi 10 frutti sono fatali: li mangiamo di continuo

Non molti sanno che il polline potrebbe essere responsabile di alcune delle reazioni allergiche possibili alla frutta o alla verdura.

Si tratta di allergie che possono manifestarsi con diversi sintomi.

Infatti può accadere che si è in grado di mangiare cibi che causano sintomi dell’allergia semplicemente rimuovendo la loro pelle oppure se vengono cotte. Infatti poiché il calore influisce sulle proteine, si potrebbe essere in grado di mangiare gli stessi cibi cotti invece che crudi.

Il consumo di alimenti non raccomandati può variare a causa dell’allergia, tuttavia deve essere analizzato caso per caso, in quanto le allergie incrociate non sono sempre scatenate da tutti gli alimenti.

Per questo se si è allergici ai pollini delle graminacee, si dovrebbe fare attenzione a mangiare anche a una serie di frutti in grado di peggiorare ulteriormente le reazioni allergiche.

Vediamo più nello specifico di quali alimenti si tratta:

pugna,

kiwi,

albicocca,

melone,

ciliegia,

anguria,

arancia,

pesca,

pomodoro,

mandorla.

Bisogna anche fare attenzione al consumo di grano e mais, che per quanto non siano da considerare veri e propri frutti ma cereali, sono in grado allo stesso modo di incrementare manifestazioni di allergia crociata.

Come già accennato, la causa delle allergie è una risposta esagerata del sistema immunitario a una serie di sostanze che in genere non sono pericolose per l’organismo.

Ad innescare questa risposta concorrono le proteine della sostanza a cui si è allergici.

In che modo è possibile impedire le allergie incrociate? Nel caso di allergia al polline, è bene accertarsi di quali alimenti possano rappresentare un rischio ed evitare di consumarli nel periodo in cui il polline è più presente nell’ambiente.