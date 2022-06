Michelle Hunziker, il grande passo con Angiolini: non se l’aspettava nessuno così presto

Ottime notizie per la famosa conduttrice Michelle Hunziker, arriva per lei il grande passo assieme al famoso medico Angiolini. Ecco tutti i dettagli riguardo la loro relazione e sugli eventi futuri.

Dopo la separazione dal famigerato imprenditore Tomaso Trussardi la famosa presentatrice si è lasciata consolare dalle forti braccia di un uomo in particolare. Stiamo ovviamente parlando del famoso Giovanni Angiolini, medico molto conosciuto anche nel mondo dello spettacolo proprio per via delle sue infinite conoscenze. Il gossip tra i due è scoppiato appunto solo dopo qualche settimana dalla notizia della separazione da Tomaso. Nonostante questo entrambi sono apparsi molto presi, i paparazzi sono riusciti perfino a catturare dei momenti teneri fra i due.

È quindi ormai noto a tutti che tra i due vi è molto di più di una semplice amicizia tra colleghi. Questo però, secondo le dichiarazioni della donna, non è assolutamente vero. Lei stessa infatti tuttora continua a definirsi single e ben lontana dal gossip che attualmente circola sul suo conto.

Nonostante questo però le voci continuano a circolare e pare infatti che, quella che inizialmente sembrava semplicemente una conoscenza non particolarmente duratura, oggi è pronta al grande passo. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e come è trapelata la notizia.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini appaiono pronti per il grande passo. tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato i chiacchiericci sul loro conto non terminano affatto ed anzi continuano ad aumentare incrementando i dubbi. Nelle ultime ore infatti la coppia è stata avvistata insieme in compagnia di un noto collega della donna. Pare che lo scopo dell’uscita fosse proprio quello di presentare il nuovo amore della conduttrice.

Il tutto è stato riportato dal rinomato settimanale Oggi, secondo il quale la loro relazione continua a procedere a gonfie vele nonostante le parole della donna. Vi ricordiamo appunto che quest’ultima continua ad affermare la sua spensieratezza, essendo ben lontana da ogni tipo di legame affettivo. Alle sue parole però sembra che non corrispondano i fatti. Pare appunto che il famoso medico, lavorando tra Roma e Sardegna, stia pensando di traferirai definitivamente a Milano così da poter trascorrere molto più tempo assieme alla sua dolce metà.

Attualmente non vi sono affatto delle conferma e né tantomeno delle smentite, questa situazione quindi continua ad incrementare i dubbi dei fan della coppia. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente come si evolverà questa situazione ed ovviamente la loro relazione sentimentale.