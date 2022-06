Forno, metti una pastiglia della lavastoviglie: quel che accade è pazzesco | Lo fanno tutte le nonne

Ecco che cosa succede se metti una pastiglia della lavastoviglie dentro il tuo forno. Nessuno lo sapeva, non te lo aspetteresti mai.

Sono tanti i metodi che circolano che spiegano come pulire quelle macchie ostinate sulla finestra del forno. Non tutti, però, sono efficaci.

Di solito, cerchiamo di utilizzare ingredienti naturali come bicarbonato di sodio e aceto oppure abbiamo provato approcci più duri con uno sgrassatore e la retina di alluminio.

Se entrambi i metodi non hanno funzionato come previsto, scopri questa soluzione, che siamo sicuri che ti lascerà sbalordita! Continuate a leggere per scoprirlo.

Perché dovresti mettere una pastiglia da lavastoviglie nel forno

Non tutti lo sanno, ma le pastiglie per lavastoviglie sono perfetti per pulire efficacemente lo sporco più ostinato dai nostri forni.

Le pastiglie per lavastoviglie sono realizzate con detersivo per lavastoviglie concentrato e promettono di tagliare il grasso ostinato e lasciare i tuoi piatti perfettamente puliti.

Ha senso che quei potenti detergenti funzionino anche per il grasso del forno e le macchie di cibo!

Tanto più che le compresse promettono di eliminare le macchie dal forno! Le macchie sul forno sono decisamente più difficili da rimuovere, perché sono entrate in contatto con il calore e hanno bruciato quest’elettrodomestico.

Inoltre, le pastiglie in polvere dura hanno una superficie abrasiva che aiuta a pulire le macchie attaccate, ma è abbastanza morbida da non graffiare il vetro del forno. Insomma, le pastiglie sono perfette per pulire il forno. Ora dobbiamo scoprire, però, come fare.

Continuate a leggere per scoprire come pulire il forno con una pastiglia per la lavastoviglie.

Come pulirlo con una pastiglia per lavastoviglie

Tutto ciò di cui hai bisogno per questo trucco è una pastiglia per lavastoviglie (o due) e una ciotola di acqua calda.

Immergi la pastiglia in acqua tiepida. Tienila lì abbastanza a lungo da assorbire un po’ d’acqua, ma non troppo a lungo perché inizi a sbriciolarsi.

Quindi, usa semplicemente la compressa per strofinare – non è necessaria alcuna spugna! Appoggia la compressa in piano e utilizza il palmo della mano per spostare la compressa con un movimento circolare per strofinare le macchie.

Immergi di nuovo la compressa se inizia a seccarsi. Funziona bene sul vetro ed è efficace anche sulla parte metallica circostante la porta del forno (ma potrebbe essere necessario applicare un po’ più di pressione).

Quando hai finito, rimuovi eventuali residui con un panno umido.