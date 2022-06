Zucchine ripiene al forno: vedrai, piaceranno a tutti | Sono la fine del mondo

By

Ecco che vi mostriamo una bellissima ricetta delle zucchine ripiene, che potrete riprodurre con facilità per i suoi pochi ingredienti.

Se hai le zucchine, hai infinite ricette a portata di mano! Delizioso, versatile e salutare, questo ortaggio ha tutto per diventare un punto fermo nel tuo guardaroba culinario. Oggi le cuciniamo al forno e ripiene. Continuate a leggere per scoprire la ricetta!

Gli ingredienti delle zucchine ripiene al forno

2 zucchine grandi

1 cipollotto

2 uova sode

2 scatole di tonno al naturale

1 spicchio d’aglio

5 cucchiai di pomodoro fritto

Formaggio grattugiato

Q.b. di olio extravergine d’oliva

Q.b. di sale

Q.b. di pepe

La prima cosa da fare con qualsiasi verdura che ci troviamo a portata di mano è quella di lavarla bene. Quindi, la asciughiamo con un canovaccio, togliamo la parte superiore e la tagliamo per il lungo.

In ciascuna metà, eseguiamo dei tagli trasversali, facendo attenzione a non passare attraverso la buccia, e con l’aiuto di un cucchiaio la svuotiamo. Conserva ora tutta la polpa in un contenitore. È importante che rimangano con uno spessore minimo in modo da trattenere bene il ripieno.

Il procedimento

Per preparare questo delizioso piatto, dovrai aggiungere una spruzzata di olio e dovrai posizionarle su una teglia foderata di carta da forno. Le cuociamo per circa 10 minuti a 200 ºC con riscaldamento su e giù.

Mentre le zucchine cuociono, prepariamo il ripieno. Per fare questo, tritate la cipolla e l’aglio e fateli rosolare in padella assieme alla polpa di zucchine. È importante che il fuoco sia a bassa potenza, poiché vogliamo che si abbassi molto poco alla volta. Sfornate e lasciate cuocere per qualche minuto.

Nel frattempo, ne approfittiamo per tritare bene le due uova sode. Se non le avete già cotte, potete iniziare la ricetta con questo passaggio, in modo che quando le aggiungete, siano della temperatura ideale. Una volta tritate, aggiungetele nella stessa padella e mescolate bene.

Il prossimo passo sarà aggiungere le due scatole di tonno. Mescolate ancora e lasciate cuocere per altri 5 minuti circa. L’ultimo passaggio sarà aggiungere il pomodoro. Mescolare e, a fuoco molto basso, aggiungere un po’ di sale e pepe.

Ora, con l’aiuto di un cucchiaio, riempiamo le metà delle zucchine che avevamo già sfornato fino a completa cottura.

Una volta farcite le zucchine, aggiungiamo sopra un po’ di formaggio grattugiato e le rimettiamo in forno, questa volta solo con il calore dall’alto. Li lasceremo per il minimo tempo finché non vedremo che il formaggio è gratinato.