Regina Elisabetta tremolante, non riesce più a reggersi in piedi | Il VIDEO fa impressione

Regina Elisabetta, le sue condizioni di salute preoccupano tremendamente i sudditi della nazione inglese. La monarca non si riesce più a reggere in piedi. Un video che ha fatto il giro del mondo, fa davvero paura.

Preoccupa la Regina Elisabetta. La monarca inglese, 96 anni compiuti da poco, non riesce più a reggersi in piedi. Un video che è diventato virale, sta spaventando non solo i sudditi della nazione inglese ma tutto il mondo.

La Regina Elisabetta preoccupa il mondo

Novantasei anni compiuti da poco e settanta anni di reggenza, sono i numeri che distinguono una delle monarche più longeve della storia. Queen Elizabeth, figlia del defunto re Giorgio, è salita sul trono inglese quando aveva appena 25 anni e oggi, nel 2022, ricorre l’anniversario del suo settantesimo anno di reggenza.

Dal 2 al 5 giugno si sono svolti eventi dedicati al famoso Giubileo di Platino per celebrare il governo di una Regina con una storia politica, sociale ma anche privata alle spalle, quasi centenaria.

Proprio in occasione del Giubileo di Platino, Queen Elizabeth è apparsa non in perfetta forma fisica, anzi, tremolante e quasi a fatica, si è mostrata di fronte ad un pubblico che è rimasto a bocca aperta per le sue condizioni di salute. Il mondo intero, ma soprattutto la nazione inglese, è preoccupata per lei: la Regina Elisabetta non riesce più a reggersi in piedi.

Il video di Queen Elizabeth spaventa tutti

La Regina Elisabetta fa preoccupare il mondo intero e soprattutto la nazione inglese: purtroppo le sue condizioni di salute non sembrano ottimali. Sono ormai diversi mesi che i mass media nazionali e internazionali hanno messo in evidenza alcune problematiche fisiche della sovrana inglese che oggi a malapena si riesce a reggere in piedi.

In diverse occasioni, pubbliche e private, la monarca inglese è apparsa accompagnata sempre dal suo fedele bastone, uno strumento di cui farebbe volentieri a meno ma che si sta rivelando invece necessario anche solo per farle fare pochi passi.

La Regina non appare in perfette condizioni fisiche, il suo aspetto è debilitato e stanco, la monarca comincia a preoccupare tutti. In un video che è diventato virale, si vede la mamma del principe Carlo stanca e camminare a fatica in occasione dell’apertura del Giubileo di Platino.

Dinanzi a una folla di sudditi, la monarca con il suo bastone, a malapena è riuscita a compiere una breve camminata: si è mostrata incerta nei passi, tremolante e davvero stanca.

Le sue condizioni di salute sembrano peggiori di quelle descritte dal portavoce di Buckingham Palace che in queste settimane ha cercato di rincuorare i sudditi circa i problemi di mobilità della sovrana. Tutti sono preoccupati, la nazione inglese teme che presto dovrà dire addio alla monarca e prepararsi ad accogliere il nuovo re, Carlo.