Fave, se le sbucci così non ci metti più un’eternità: il segreto degli chef per pulirle in 2 minuti

Le fave forniscono una grande dose di energia e proteine, dato che ogni 100 grammi contengono 341 calorie. Si distinguono anche per il loro contenuto di fibre alimentari, importanti per proteggere la mucosa del colon e contrastare l’accumulo di sostanze tossiche nell’apparato digerente.

Contribuiscono inoltre a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. I nutrienti maggiormente presenti nei fagioli sono gli antiossidanti, le vitamine, i minerali e gli steroli vegetali. Sono inoltre ricchi di fitonutrienti come gli isoflavoni.

Rappresentano inoltre un alimento di particolare importanza per le donne durante la gravidanza, in quanto rappresentano una fonte vegetale significativa di acido folico.

In termini di aiuto nella lotta e nella prevenzione delle malattie (come rinforzo, mai come trattamento). Il ruolo degli antiossidanti e della levo-dopamina nella prevenzione di alcune malattie degenerative è particolarmente degno di nota.

Le fave sono anche un’ottima fonte di folati che, insieme alla vitamina B-12, sono uno dei componenti essenziali della sintesi del DNA e della divisione cellulare. Sono anche una delle migliori fonti di minerali come ferro, rame, manganese, calcio, magnesio e potassio.

Come pulirli velocemente

Quando si puliscono i fagioli, occorre separare il baccello a metà, facendolo aprire del tutto, e procedere all’estrazione dei semi facendo scorrere il pollice all’interno del baccello.

Per eliminare la parte di escrescenza che ricopre il seme di fagiolo, occorre esercitare una certa pressione con le dita.

Se la tonalità della parte inferiore è più chiara, il fagiolo è fresco. Con un piccolo coltello incidere la buccia per eliminare la buccia e poi cuocere i fagioli come si preferisce o mangiarli crudi.

Controindicazioni delle fave

Esistono due gruppi principali di persone che dovrebbero limitare l’assunzione di fave o eliminarle del tutto. Si tratta di coloro che sono allergici a questo alimento e di coloro che soffrono di problemi digestivi.

Questo legume può essere difficile da digerire, soprattutto se non viene cucinato correttamente. Un modo per evitarlo è metterli a bagno per un paio di giorni prima di prepararli.