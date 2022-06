Elisabetta Gregoraci, a Monaco trova l’amore: chi è lui | alla faccia di Briatore!

Ecco chi è l’amore con il quale la showgirl Elisabetta Gregoraci ha pensato di consolarsi. La foto in questione è davvero incredibile.

Conosciamo tutti la bellissima Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore è stata beccata mentre si consola proprio con lui.

Alla faccia di Briatore, infatti, la donna si sta godendo il suo amore più grande. Continuate a leggere per scoprire di chi si tratta e soprattutto per vedere la foto inedita.

L’ex gieffina all’attacco

Come sicuramente ricorderete, la Gregoraci è tornata a far parlare di sé con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini.

In quella occasione, sembrava proprio che Elisabetta avesse ritrovato l’amore: il giovane in questione non era altri che è Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia ed ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Tra i due, infatti, sembrava essere nato qualcosa di davvero importante, nonostante la differenza di età che faceva molto discutere.

Dopo, però, si è palesato davanti gli occhi di tutti che tra i due non ci fosse davvero nulla di serio. Elisabetta, infatti, non voleva una relazione con Pierpaolo Pretelli e, anzi, ha lasciato più volte intendere di avere qualcuno fuori che la stesse aspettando.

Tra i due, quindi, il tutto si era risolto con un nulla di fatto. Addirittura, dopo l’ingresso di Giulia Salemi, Pierpaolo ha iniziato una relazione con l’ex concorrente di Miss Italia, con la quale sta tutt’ora.

Trascorsa quell’esperienza, però, Elisabetta, a quanto pare, sembrerebbe essersi ripresa.

Elisabetta Gregoraci beccata con il suo amore più grande

Nei giorni scorsi, la showgirl Elisabetta Gregoraci è stata beccata proprio in sua compagnia.

Alla faccia di Briatore, che al momento era assente e non ha potuto assistere alla scena che ormai sta facendo il giro del web nelle ultime ore.

Ecco di seguito la foto incredibile:

Come potete vedere, la Gregoraci è stata beccata in compagnia del suo più grande amore: suo figlio, nato proprio nel corso della relazione con Flavio Briatore.

Stiamo parlando di Nathan Falco Briatore, che ormai è un vero e proprio ometto, e potrebbe essere scambiato facilmente per il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci.

Da sempre, i due sono incredibilmente affiatati: l’amore che li unisce è enorme ed è chiaro a tutti i fan della showgirl che dà sempre li seguono.

E voi cosa ne pensate della relazione tra madre e figlio? Fatecelo sapere!